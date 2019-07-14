رياضة

خناقة بين مدربي الأهلي على الفيسبوك.. تعرف على السبب

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي
شن نور عطية، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الطائرة للسيدات ومدير قطاع الناشئات للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، هجومًا عنيفًا على طه الغنام، مدير أكاديميات كرة السلة بالقلعة الحمراء، وذلك بعدما انتقد الغنام مدرب الفراعنة وسخر من خسارتهن أمام سيدات الكاميرون في نصف نهائي بطولة إفريقيا أمس، بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، ليواجه سيدات الفراعنة منتخب السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة، وستقام المباراة مساء اليوم الأحد. البداية جاءت من طه الغنام مدير الأكاديميات بالنادي الأهلي الذي حمل نور عطية مسؤولية خسارة المنتخب الوطني أمام الكاميرون.
وبمجرد أن نمى الأمر لعلم نور عطية المدير الفني للمنتخب، ثار غضبا وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "ردا علي الكابتن طه الغنام مع احترامنا، ركز في لعبتك السلة التي لك باع فيها من سنة 70 حتى الآن لاعب ومستشار فني في النادي الأهلي منذ قدومك من كفر الشيخ، ولم يحصد النادي الأهلي
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الشوط الثاني واهدار ركلتي جزا (1)

السنغال تنهي الحلم التونسي وتصعد لنهائي كأس الأمم

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره التونسي بهدف دون رد أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجزي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وبذلك ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر التي ستنطلق بعد قليل، لمواجهته في المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
جوكوفيتش‎

ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة مارثونية

توج المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على النجم السويسري روجر فيدرر في مباراة مارثونية استمرت لـ4 ساعات و55 دقيقة، بخمس مجموعات بواقع (7-6) و(1-6) و(7-6) و(4-6) و(13- 12)، ليتوج النجم الصربي بالتالي بلقبه الخامس في مسيرته الاحترافية في ويمبلدون بعد أعوام 2011 و2014 و2015 و2018، ويمني فيدرر بالخسارة الثالثة في ويمبلدون بعدما تغلب عليه أيضًا في المباراة النهائية عامي 2014 و2015.
علي جبر - بيراميدز‎ (2)

الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
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محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

مدرب الأهلي يعدد مكاسب ودية «المتحدة»

قال محمد يوسف، المدرب العام بالنادي الأهلي، إن ودية «المتحدة» التي خاضها الفريق أمس الأربعاء، حققت العديد من الأهداف الفنية التي سعى إليها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي؛ ويأتي في مقدمتها تجربة جميع عناصر الفريق في أول مباراة ودية مع بداية فترة الإعداد للمرحلة المهمة المقبلة، وأضاف يوسف أن الجهاز الفني كان حريصا على إقامة المباراة أمس على أربعة أشواط؛ من أجل منح الفرصة للجهاز الفني لرؤية جميع العناصر داخل الملعب بعد مشاركة الجميع طوال الأيام الماضية في خوض التدريبات بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية في بعض الأيام.
نادية شريف

نادية شريف.. أسطورة الرياضة النسائية في مصر

فقدت الرياضة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، مساء الأحد واحدة من أساطير الرياضة النسائية في مصر، هى الكابتن نادية شريف إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، التي تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي، حيث لم تكن تمارس لعبة واحدة فقط، بل أكثر من لعبة وبنفس درجة الإجادة، وشاركت في العديد من الألعاب بداية من لعبة كرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والتزحلق. تعد نادية شريف واحدة من أبرز الرياضيات بالنادي الأهلي، وهي من عائلة رياضية من الدرجة الأولى، والدها أحد مؤسسي ألعاب القوى في النادي الأهلي.
اسامة-جلال

«التحرير» تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وإنبي لضم جلال

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن محاولات إدارة التعاقدات بالنادي للحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع فريق إنبي مواليد 1998، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد أن أبدى الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للمارد الأحمر موافقته على تدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد. وقال المصدر لـ«التحرير»، إن إدارة التعاقدات بالأهلي تواصلت مع إدارة إنبي برئاسة علاء خشب، وطلبت الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأوليمبي، حيث عرضت ضمه مُقابل 20 مليون جنيه.
كريم-نيدفيد-اسلام-محارب

الأهلي ينتظر تقريرا طبيا جديدا لكريم نيدفيد

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف على مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة. وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.
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