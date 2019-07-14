خناقة بين مدربي الأهلي على الفيسبوك.. تعرف على السبب

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

مجلس إدارة الأهلي

شن نور عطية، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الطائرة للسيدات ومدير قطاع الناشئات للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، هجومًا عنيفًا على طه الغنام، مدير أكاديميات كرة السلة بالقلعة الحمراء، وذلك بعدما انتقد الغنام مدرب الفراعنة وسخر من خسارتهن أمام سيدات الكاميرون في نصف نهائي بطولة إفريقيا أمس، بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، ليواجه سيدات الفراعنة منتخب السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة، وستقام المباراة مساء اليوم الأحد. البداية جاءت من طه الغنام مدير الأكاديميات بالنادي الأهلي الذي حمل نور عطية مسؤولية خسارة المنتخب الوطني أمام الكاميرون.

وبمجرد أن نمى الأمر لعلم نور عطية المدير الفني للمنتخب، ثار غضبا وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "ردا علي الكابتن طه الغنام مع احترامنا، ركز في لعبتك السلة التي لك باع فيها من سنة 70 حتى الآن لاعب ومستشار فني في النادي الأهلي منذ قدومك من كفر الشيخ، ولم يحصد النادي الأهلي