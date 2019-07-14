مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة رياضية بالسويد

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

تحطم طائرة - صورة أرشيفية

لقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، نتيجة تحطم طائرة رياضية في منطقة تقع شمال السويد، بحسب "روسيا اليوم". وجاء في بيان نشرته سلطات وستربوتن أن "جميع الركاب لقوا حتفهم وتم إبلاغ ذويهم بذلك". وأشارت خدمات الإسعاف المحلية إلى أن هواة قفز بالمظلات كانوا على متن الطائرة. ونقلت إذاعة "Sveriges Radio" عن خدمات الإسعاف أن الحادث وقع بعد أقل من ساعة من إقلاع طائرة من طراز "GA8 Airvan"، من مطار أوميو، بعد ظهر اليوم الأحد. ورصد تسجيل فيديو نشرته صحيفة "Aftonbladet"، لحظات سقوط الطائرة في إحدى الجزر السويدية. وباشرت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الكارثة.

وتحطمت طائرة استعراضية، مساء أمس السبت، خلال طلعة لها فوق مدينة توسلينج في بافاريا العليا جنوب ألمانيا، وتعرض قائدها للإصابة بجروح بالغة.وتحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد خلال طلعة استعراضية، أمس السبت، لسبب غير معلوم حتى الآن بعد سقوطها في أحد المروج.ونقلت قوات الإنقاذ قائد الطائرة المحطمة "59 عاما"