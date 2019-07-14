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النواب يقر رقابة المركزي على أموال الجمعيات الأهلية

على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر قبل تاريخ توجيه الدعوة
تحرير:أحمد جاد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي كون أموالها في إطار الأموال العامة، ونصت المادة 24 من القانون على "مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك، كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها".
وإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخرى ببنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية. وتعد أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات". مادة (25) مع عدم الإخلال بأحكام
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مؤتمر-وزير-التعليم (1)

«التعليم» تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني بالثانوية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019. كما اعتمد الوزير، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019. وتتمنى وزارة التربية والتعليم النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
ثاني الثانوية بالإسكندرية‎ (3)

الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
مجلس-النواب (2)

البرلمان يوافق على قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة. يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.
الأولى-علمي-علوم

الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.
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مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
اللجنة-العامة-لمجلس-النواب (2)

النواب: تعديل الجمعيات الأهلية استجاب للمجتمع المدني

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي تلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، مضيفا أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل، تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبدالعال في جلسة عن الموازنة العامة: مصر ليست سويسرا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن "مصر ليست سويسرا"، جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب أحمد طنطاوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، مساء الأحد، في مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020. ورد النائب أحمد طنطاوي قائلا: "الحكومة مش معذورة، أيوا إحنا مش سويسرا، لكن الأرقام في تراجع، وليس هناك حُجة قوية، فلم يحدث أمر كبير خارج المخطط، فلا يوجد حروب ولا كوارث طبيعية ولا حرب الخليج".
بهاء-الدين-ابو-شقة

أبو شقة يتنحى عن مناقشة قانون المحاماة

قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوب، التنحي عن رئاسة اللجنة إبان نظر قانون نقابة المحامين، المقدم من النائب ثروت بخيت، وذلك لاستشعاره الحرج، فيما يتردد بأن مشروع القانون مُعد من أجل استمرار النقيب الحالي سامح عاشور، وذلك بشكل صريح أو تلميح، مع إحالة الأمر لرئيس المجلس د. علي عبدالعال. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، إذ شهدت مناقشات مشابهة لما دار باجتماع أمس، الذي شهد خلافات موسعة، ويرى المؤيدون ضرورة أن يتم النقاش وإقرار القانون من أجل الحفاظ على النقابة وتنقية الجداول وضبط آليات الالتحاق بها.
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