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محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
محمد رمضان
محمد رمضان
كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أغنيته الجديدة "إنساى" التي يغنيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنساي، مع أخويا سعد لمجرد". وروج سعد لمجرد، للأغنية، ونشر صورا تجمعه بـ"رمضان" عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (أنساي).. ثقة في الله نجاح".
وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم". يذكر أن سعد لمجرد واجه اتهامات اعتداء جنسي من فتيات فرنسيات، وبعض القضايا ما زالت قيد التحقيق فيها، وقد سبق أن أعلن
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سعد -لمجرد

سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
محمد رمضان (1)

محمد رمضان ينشر صورة جديدة له مع سعد لمجرد

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، ويبدو أنها مأخوذة من كليب الأغنية التي سيقدمانها معًا، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (انساي).. ثقة في الله نجاح". ويتواجد رمضان مع لمجرد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
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شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.
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مصطفى قمر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو)

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