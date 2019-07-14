محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أغنيته الجديدة "إنساى" التي يغنيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنساي، مع أخويا سعد لمجرد". وروج سعد لمجرد، للأغنية، ونشر صورا تجمعه بـ"رمضان" عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (أنساي).. ثقة في الله نجاح".

وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم". يذكر أن سعد لمجرد واجه اتهامات اعتداء جنسي من فتيات فرنسيات، وبعض القضايا ما زالت قيد التحقيق فيها، وقد سبق أن أعلن