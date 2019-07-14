في يوم الباستيل.. اعتقال 152 من «السترات الصفراء»

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

السترات الصفراء في مواجهة الشرطة الفرنسية

اندلعت اشتباكات عنيفة مصحوبة بالغاز المسيل للدموع بين الشرطة الفرنسية وحركة السترات الصفراء فى ذكرى احتفال البلاد بالعيد الوطني "يوم الباستيل"، بحسب "رويترز". وذكرت وكالة الأنباء أن الشرطة الفرنسية فرقت تجمعًا لمتظاهرى السترات الصفراء فى حى الشانزيليزيه، بينما رشق المتظاهرون الشرطة بمقذوفات متنوعة. وأضافت أن مجموعات أخري من المتظاهرين المقنعين بدأت اقتحام الحى مجددا والإشتباك مع الشرطة. وتابعت "رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية وقضائية أن الشرطة اعتقلت 152 من السترات الصفراء لاشتراكهم في الاشتباكات.

وأعلن مكتب المدعي العام في باريس، في بيان، أن اثنين من القادة البارزين للحركة الاحتجاجية كانا بين 152 شخصا تم القبض عليهم بينما تحتفل البلاد بـ"يوم الباستيل"، مشيرا إلى أنه جرى استجواب القياديين البارزين في الحركة، جيروم رودريجيز وماكسيم نيكول، بتهمة تنظيم مظاهرة دون تصريح.وأفادت شرطة العاصمة الفرنسية،