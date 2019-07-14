رياضة

ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة مارثونية

تحرير:خالد الفوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
نوفاك ديوكوفيتش
نوفاك ديوكوفيتش
توج المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على النجم السويسري روجر فيدرر في مباراة مارثونية استمرت لـ4 ساعات و55 دقيقة، بخمس مجموعات بواقع (7-6) و(1-6) و(7-6) و(4-6) و(13- 12)، ليتوج النجم الصربي بالتالي بلقبه الخامس في مسيرته الاحترافية في ويمبلدون بعد أعوام 2011 و2014 و2015 و2018، ويمني فيدرر بالخسارة الثالثة في ويمبلدون بعدما تغلب عليه أيضًا في المباراة النهائية عامي 2014 و2015.
وشهدت المجموعة الأولى تنافسًا كبيرًا بين الثنائي، إلا أن ديوكوفيتش كان له اليد العليا في نهاية المطاف بشوط كسر التعادل، قبل أن يتفوق فيدرر بشكل كاسح في المجموعة الثانية. ورفع ديوكوفيتش من مستواه في المجموعة الثالثة، لحسمها مرة أخرى بشوط كسر التعادل، قبل أن يعادل فيدرر النتيجة من جديد في المجموعة الرابعة. وشهدت
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«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
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دجوكوفيتش يهزم أجوت ويتأهل إلى نهائي «ويمبلدون»

تأهل نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، للمرة السادسة في تاريخه لبطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية بعد تغلبه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ليتأهل لمواجهة الفائز من روجيه فيدرر ورافاييل نادال. وقدم دجوكوفيتش عرضًا قويًا، وتغلب على أجوت بعد أربع مجموعات بنتيجة 3-1 حيث تقدم في المجموعة الأولى( 6-2 ) وخسر المجموعة الثانية (4-6 ) وعاد دجوكوفيتش وفاز بمجموعتين متتاليتين (6-3 ) و(6-2).
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دجوكوفيتش بعد التأهل: أستمتع دائما بهذه التجربة

أكد نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس الصربى أن تأهله اليوم إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" دائما ما كان حلما بالنسبة له، جاء ذلك فى تصريحات له عقب المباراة التى جمعت بينه وبين باوتيستا أجوو للاعب التنس الإسبانى، اليوم الجمعة، حيث تأهل نجم التنس الصربي، إلى سادس نهائي ببطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية. وقال دجوكوفتيش حامل لقب "ويمبلدون" ثالث بطولات "الجراند السلام" التي فاز بها 4 مرات من فى تصريحات عقب اللقاء: "بطولة لطالما كانت حلما بالنسبة لي لذلك فإنني أستمتع دائما بهذه التجربة".
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كيريوس.. موهبة فذة حطمها سوء السلوك والجنون

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