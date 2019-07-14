ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة مارثونية

تحرير:خالد الفوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

نوفاك ديوكوفيتش

توج المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على النجم السويسري روجر فيدرر في مباراة مارثونية استمرت لـ4 ساعات و55 دقيقة، بخمس مجموعات بواقع (7-6) و(1-6) و(7-6) و(4-6) و(13- 12)، ليتوج النجم الصربي بالتالي بلقبه الخامس في مسيرته الاحترافية في ويمبلدون بعد أعوام 2011 و2014 و2015 و2018، ويمني فيدرر بالخسارة الثالثة في ويمبلدون بعدما تغلب عليه أيضًا في المباراة النهائية عامي 2014 و2015.

وشهدت المجموعة الأولى تنافسًا كبيرًا بين الثنائي، إلا أن ديوكوفيتش كان له اليد العليا في نهاية المطاف بشوط كسر التعادل، قبل أن يتفوق فيدرر بشكل كاسح في المجموعة الثانية. ورفع ديوكوفيتش من مستواه في المجموعة الثالثة، لحسمها مرة أخرى بشوط كسر التعادل، قبل أن يعادل فيدرر النتيجة من جديد في المجموعة الرابعة. وشهدت