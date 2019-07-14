رياضة

السنغال تنهي الحلم التونسي وتصعد لنهائي كأس الأمم

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
تونس والسنغال
تونس والسنغال
تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره التونسي بهدف دون رد أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجزي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وبذلك ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر التي ستنطلق بعد قليل، لمواجهته في المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
المباراة جاءت متوسطة المستوى خاصة في الشوط الأول الذي لم يشهد أي محاولات أو فرص حقيقية على مرمى الفريقين بينما جاء الشوط الثاني مختلفًا حيث ووصل ساديو ماني بأكثر من فرصة حقيقية على مرمى معز حسن حارس تونس في المقابل أهدر طه الخنيسي أكثر من إنفراد كان كفيل بحسم اللقاء لتونسوزادت سخونة اللقاء في أخر ربع
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ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة مارثونية

توج المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على النجم السويسري روجر فيدرر في مباراة مارثونية استمرت لـ4 ساعات و55 دقيقة، بخمس مجموعات بواقع (7-6) و(1-6) و(7-6) و(4-6) و(13- 12)، ليتوج النجم الصربي بالتالي بلقبه الخامس في مسيرته الاحترافية في ويمبلدون بعد أعوام 2011 و2014 و2015 و2018، ويمني فيدرر بالخسارة الثالثة في ويمبلدون بعدما تغلب عليه أيضًا في المباراة النهائية عامي 2014 و2015.
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خناقة بين مدربي الأهلي على الفيسبوك.. تعرف على السبب

شن نور عطية، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الطائرة للسيدات ومدير قطاع الناشئات للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، هجومًا عنيفًا على طه الغنام، مدير أكاديميات كرة السلة بالقلعة الحمراء، وذلك بعدما انتقد الغنام مدرب الفراعنة وسخر من خسارتهن أمام سيدات الكاميرون في نصف نهائي بطولة إفريقيا أمس، بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، ليواجه سيدات الفراعنة منتخب السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة، وستقام المباراة مساء اليوم الأحد. البداية جاءت من طه الغنام مدير الأكاديميات بالنادي الأهلي الذي حمل نور عطية مسؤولية خسارة المنتخب الوطني أمام الكاميرون.
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الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
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فرجاني ساسي أفضل لاعب في مباراة تونس ومدغشقر

حصل فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الملجاشي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام الدولي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وقدم فرجاني ساسي مباراة كبيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول لنسور قرطاج بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس المدغشقري في الدقيقة 52 من زمن المباراة.
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بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي كان 2019

اختتمت اليوم الخميس، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، آخرها عبور المنتخب التونسي نظيره الملجاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، لينضم لكتيبة المنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، وهي السنغال ونيجيريا والجزائر. ونجح منتخب السنغال في عبور نظيره البنيني والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف المباراة الوحيدة إدريسا جاي.
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بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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ساسي: جاهز لموقعة غانا.. ولم أغادر المعسكر غاضبًا

نفى فرجاني ساسي، نجم منتخب تونس، ما تردد حول غضبه بسبب عدم إشراكه في مباراة منتخب بلاده في كأس الأمم أمام موريتانيا، وقال نجم الزمالك: "أنفي جملة وتفصيلا عدم رضائي عن اختيارات المدرب وعدم إشراكه لي، وأنا أعتبر نفسي من الركائز المؤثرة في منتخب تونس وهذه الكأس الإفريقية الثالثة لي، أي لدي من الخبرة التي تساعدني على إفادة المجموعة، وأنا جاهز كما يجب لمباراة غانا ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمدرب وأنا أحترم رأيه واختياراته.. وأنا مدين للمنتخب وللاتحاد التونسي لكرة القدم الذي تكفل بعلاجي حين تعرضت للإصابة مع الزمالك".
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