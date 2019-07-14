السنغال تنهي الحلم التونسي وتصعد لنهائي كأس الأمم

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

تونس والسنغال

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره التونسي بهدف دون رد أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجزي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وبذلك ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر التي ستنطلق بعد قليل، لمواجهته في المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.

المباراة جاءت متوسطة المستوى خاصة في الشوط الأول الذي لم يشهد أي محاولات أو فرص حقيقية على مرمى الفريقين بينما جاء الشوط الثاني مختلفًا حيث ووصل ساديو ماني بأكثر من فرصة حقيقية على مرمى معز حسن حارس تونس في المقابل أهدر طه الخنيسي أكثر من إنفراد كان كفيل بحسم اللقاء لتونسوزادت سخونة اللقاء في أخر ربع