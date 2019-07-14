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«التعليم» تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني بالثانوية

تحرير:أمينة محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019. كما اعتمد الوزير، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019. وتتمنى وزارة التربية والتعليم النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019. وهنأ الأوائل هاتفيا، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، الذي أعلن أن نسبة
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مرتضى-منصور-فى-جلسة-مجلس-النواب

النواب يقر رقابة المركزي على أموال الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي كون أموالها في إطار الأموال العامة، ونصت المادة 24 من القانون على "مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك، كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها".
ثاني الثانوية بالإسكندرية‎ (3)

الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
مجلس-النواب (2)

البرلمان يوافق على قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة. يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.
الأولى-علمي-علوم

الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.
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ثاني الثانوية بالإسكندرية‎ (3)

الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
الأولى-علمي-علوم

الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (6)

«مفيش مجاميع فلكية».. أول الثانوية علمي علوم بـ409.5 درجة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي علوم يتصدرون أعلى نسب النجاح في الشعب الثلاثة هذا العام، مشيرة إلى أن البنات هذا العام يكتسحن قائمة الأوائل ويتفوقن على البنين، وأن الأول هذا العام من شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، وأكدت ذات المصادر، اختفاء ظاهرة الأرقام الفلكية من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وأن هذا العام لن تتخطى مجاميع الطلاب الأوائل حاجز الـ100% في نسب النجاح، موضحة أن نسبة النجاح العامة هذه السنة مرتفعة عن العام الماضي، إذ تتخطى هذا العام حاجز نسبة 75%.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
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