بسبب حقوق البث.. المحكمة الاقتصادية تغرم عيسى حياتو

أسدلت المحكمة الاقتصادية اليوم الستار على قضية بيع حقوق الكاف المتهم فيها الثنائى عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد القارى وهشام العمرانى السكرتير العام وأوقعت عقوبة ضدهما

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

عيسى حياتو

حكمت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، في قضية بيع حقوق الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" المتهم فيها الثنائى عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، وهشام العمرانى السكرتير العام الأسبق، وقررت تغريم عيسى حياتو 200 مليون جنيه بدلا من 500 مليون كانت أصدرتها فى حكم سابق، وألزمت المحكمة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى بصفته بالتضامن مع المحكوم به تحمل الغرامة المالية، ليصبح إلزاميا أن يسدد الاتحاد الإفريقي الغرامة المالية للدولة المصرية بعد ثبوت مخالفة كاف فى التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لتسويق حقوق الاتحاد مع القانون المصري.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ضد عيسى حياتو وهشام العمرانى بتغريم كلٍّ منهما 500 مليون جنيه إلا أن الثنائى لم يتقدم بطلب الاستئناف على الحكم وبات حكما غيابيا ما أدى إلى الإبقاء عليه لحين إبلاغه بالحكم بدولته "المغرب" أو بالطرق القانونية المتبعة فى هذ الأمر. وبدأت نيابة الشئون المالية والتجارية في القضية

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ضد عيسى حياتو وهشام العمرانى بتغريم كلٍّ منهما 500 مليون جنيه إلا أن الثنائى لم يتقدم بطلب الاستئناف على الحكم وبات حكما غيابيا ما أدى إلى الإبقاء عليه لحين إبلاغه بالحكم بدولته "المغرب" أو بالطرق القانونية المتبعة فى هذ الأمر.



وبدأت نيابة الشئون المالية والتجارية في القضية رقم 945 لسنة 2017، والواردة من نيابة الأموال العامة العليا للاختصاص والتي تضمنت خطاب جهاز حماية المنافسة بشأن دراسة ممارسات الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بتصرفاته في بيع حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم التي ينظمها الاتحاد.



في الوقت نفسه تم الاستناد إلى البلاغ المقدم للجهاز بتاريخ 20- 12- 2016 بتضرر الشاكي من قيام المبلغ ضده "الاتحاد الإفريقي" مخالفة المادة 8 من قانون حماية المنافسة وحرمانه دون وجه حق من حصوله على حقوق البث التليفزيوني الفضائي للبطولات التي يملكها الكاف، فقد قرر الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ 3- 1- 2017 ثبوت قيام الاتحاد الإفريقي بإساءة وضعه المسيطر في سوق منح حقوق البث المباشر المتعلقة بالفعاليات الرياضية التي ينظمها، وذلك لمخالفته للمادة 8 فقرة أ، ب، د، هـ، من قانون حماية المنافسة على النحو التالي:



1- مخالفة المادة 8 فقرة بـ: الامتناع المطلق عن التعاقد مع منافسي الشركة التي حصلت على حقوق البث رغم تقدم الشركة الشاكية "برزينتيشن" بعروض جدية تم تجاهلها تمامًا من قبل الاتحاد، وهو الأمر الذي أدى لتقييد حرية المنافسة في سوق بث الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



2- مخالفة المادة "8" فقرة د: قيام الاتحاد الإفريقي بالبيع المجمع لكامل حقوقه للبث المباشر الخاص بالفعاليات التي ينظمها، الأمر الذي شكل مخالفة للقانون نظرًا للربط الصريح بين منتجات لا تتماثل بطبيعتها أو بموجب استخدامها التجاري لها .



3- مخالفة المادة 8 فقرة هـ: قيام الاتحاد الإفريقي بتفضيل الشركة الممنوحة حقوق البث دون مبرر موضوعي لذلك حيث قام بالاتفاق معها بصورة مباشرة، دون اعتبار لبقية منافسيها وقام الاتحاد عمدًا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار علني يراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.



من جانبه، أكد المستشار القانونى ياسر فتحى أن الحكم بات ملزمًا للاتحاد الإفريقى الذي أصبح مطالبًا بدفع الغرامة المالية بالكامل والبالغة 200 مليون جنيه أو القيام بالحجز على أرصدته للحصول على المبلغ المذكور بالكامل، وقد يصل إلى تحريك دعوى ضد أحمد أحمد بصفته حال دون القيام بتنفيذ الحكم.



أضاف ياسر فتحي أن أحمد أحمد أقر قبل سابق خلال الاستئناف المقدم من الاتحاد الإفريقى وخلال حضوره ومحاميه فى جلسة الجنحة بأخطاء عيسى حياتو بصفته رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فى التعاقدات التى صدر بشأنها الأحكام القضائية.



تابع ياسر فتحي أن الحكم يؤكد فى مضمونه أن استمرار العقود بين الاتحاد القارى وشركة لاجاردير به بطلان؛ لأن رئيس الاتحاد الإفريقى أقر بصحة الدعوى القضائية فى وجود مخالفات وبالتالى لا يمكن له التراجع عنها بعد ذلك.