رياضة

بسبب حقوق البث.. المحكمة الاقتصادية تغرم عيسى حياتو

أسدلت المحكمة الاقتصادية اليوم الستار على قضية بيع حقوق الكاف المتهم فيها الثنائى عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد القارى وهشام العمرانى السكرتير العام وأوقعت عقوبة ضدهما
تحرير:أحمد سعيد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
عيسى حياتو
عيسى حياتو
حكمت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، في قضية بيع حقوق الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" المتهم فيها الثنائى عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، وهشام العمرانى السكرتير العام الأسبق، وقررت تغريم عيسى حياتو 200 مليون جنيه بدلا من 500 مليون كانت أصدرتها فى حكم سابق، وألزمت المحكمة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى بصفته بالتضامن مع المحكوم به تحمل الغرامة المالية، ليصبح إلزاميا أن يسدد الاتحاد الإفريقي الغرامة المالية للدولة المصرية بعد ثبوت مخالفة كاف فى التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لتسويق حقوق الاتحاد مع القانون المصري.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ضد عيسى حياتو وهشام العمرانى بتغريم كلٍّ منهما 500 مليون جنيه إلا أن الثنائى لم يتقدم بطلب الاستئناف على الحكم وبات حكما غيابيا ما أدى إلى الإبقاء عليه لحين إبلاغه بالحكم بدولته "المغرب" أو بالطرق القانونية المتبعة فى هذ الأمر. وبدأت نيابة الشئون المالية والتجارية في القضية
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السنغال وتونس (6)

نهائي أمم إفريقيا مواجهة بنكهة إنجليزية

أقيمت اليوم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث التقى منتخب السنغال مع منتخب تونس، وأسفرت هذه المواجهة عن تأهل أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للمباراة النهائية، بينما أسفرت المواجهة الثانية بين الجزائر ونيجيريا عن تأهل محاربي الصحراء بقيادة رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيلنهائي البطولة المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا يوم 17 يوليو.
الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

«التالتة تابتة».. فرجاني ساسى يفشل فى ممارسة هوايته

صدمة شديدة تعرض لها اليوم فرجانى ساسى نجم خط وسط المنتخب التونسى وفريق الزمالك، بعدما أهدر ضربة جزاء قاتلة احتسبت لصالح منتخب نسور قرطاج فى الدقيقة 75 من عمر المباراة، كانت كفيلة بتقدم المنتخب التونسي في المباراة ويمنحهم بطاقة التأهل للدور النهائى من البطولة الإفريقية، إلا أن المنتخب السنغالى اقتنص فوزًا ثمينًا بهدف دون رد، أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين المنتخبين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
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مصطفى-مراد-فهمى

الكاف يشتعل.. خطابات نارية بين أحمد أحمد ومصطفى فهمي

تفجرت أزمة كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد رفض الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد توجيه دعوة لمصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد وعضوه الفخري الحالي لحضور الجلسة المقبلة للجمعية العامة. البداية جاءت من مصطفى فهمي وعدم إرسال دعوة له لحضور الجمعية العامة مؤكدا أنه يتمنى أن يكون عدم وصول دعوة له جاء بسبب أن السكرتير العام الجديد للكاف لا يعرف كيف تدار الأمور في مثل هذه المناسبات، وبرر رئيس الكاف ذلك القرار بعدة نقاط جاء أبرزها أن الحالة السيئة للاتحاد التي تحدث عنها فهمي تعود بالأساس لطريقة إدارته على مدار سنوات ماضية.
الاتحاد-الافريقي‎

الإطاحة بمسؤول مصري جديد في «كاف» بتهم فساد

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة أحمد أحمد، على الإطاحة بمسؤول مصري جديد بعد إقالة عمرو فهمي، السكرتير العام للاتحاد، حيث نشر موقع «فوت أفريكا» أنه بعد إقالة عمرو فهمي في أبريل الماضي، فإن سلفه المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للكاف، اعتمد قرار إقالة المصري محمد الشريعي، المدير المالي للاتحاد الإفريقي قبل 3 أيام، بخطاب مؤرخ بيوم 8 يوليو. وأكد الخطاب أن إقالة الشريعي، المدير المالي للكاف، بسبب الإهمال الجسيم، دون تحديد سبب واضح لقرار الإطاحة به.
الافتتاح (5)

الكاف عن افتتاح أمم إفريقيا: مصر بهرت العالم

تحت عنوان "فخر إفريقيا" نشر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقريرا عن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، وجاء فى التقرير أن حفل الافتتاح كان "تريند" على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كما أشار الكاف في تقريره إلى أن الحفل رغم قصر مدته وبساطته فإنه كان عظيما ورائعا ولفت انتباه وأنظار العالم كله، كما شدد التقرير على أن الحفل يستحق الثناء من كل مسؤولي كرة القدم، في جميع أنحاء العالم.
فاطمة-سامورا

فيفا وكاف يتفقان على تعيين فاطمة سامورا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإفريقي (كاف)، اليوم الخميس، تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر، وتأتي هذه الخطوة في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري، وكما أتى الإعلان قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.
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