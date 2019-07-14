رياضة

أحمد علي يرحل من المقاولون العرب إلى بيراميدز

تحرير:محمد جمال ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
أحمد على
أحمد على
وقع اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه بشكل رسمى لنادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد بدون علم إدارة ناديه الحالى، مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون العرب. وتلقى صاحب الـ33 عامًا أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة النادى وتعهد بعدم اللجوء لفقرة لشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رحب به مسؤولو المقاولون العرب الذين أعلنوا تمسكهم باللاعب في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
أحمد على استغل الشرط الجزائي في تعاقده وقام بالتوقيع على عقود بيراميدز للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل في حضور ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز. يذكر أن أحمد علي قدم مستوى رائعا خلال الموسم الحالى من الدورى المصرى مع فريق المقاولون العرب، وتوج جهوده باحتلاله صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد
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الشوالي يفتح النار بعد خروج تونس: Var العار

أعرب المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، عن حزنه بسبب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، مؤكدًا ان نسور قرطاج بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة التي استمرت لـ120 دقيقة. وعلق الشوالي، خلال تصريحاته عقب المباراة، عبر قناة beIN sports، على رأي الخبير التحكيمي جمال الشريف، بشأن صحة قرار الحكم باملاك تيسيما بعدم صحة ركلة الجزاء التي تم إلغاؤها بعد العودة لتقنية الفيديو، قائلا: «مع احترامي لك، هذه ركلة جزاء صحيحة؛ لأنها حرمت منتخب تونس من فرصة تسجيل خطيرة».
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منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل نهائي كأس الأمم

تأكد غياب المدافع كاليدو كوليبالي، عن صفوف منتخب السنغال في المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 19 يوليو الجاري. وحصل كوليبالي لاعب منتخب أسود التيرانجا وفريق نابولي الإيطالي على بطاقة صفراء في الدقيقة 73، ليكون الإنذار الثاني للمدافع الدولي الذي سيكون غيابه ضربة قوية للمنتخب السنغالي في النهائي يوم الأحد المقبل، حيث ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من المباراة المقامة حاليا بين منتخب الجزائر ونظيره النيجيري.
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جمال الشريف: ركلة جزاء تونس أمام السنغال غير صحيحة

علق جمال الشريف، الخبير التحكيمي لقناة beIN sports، على ركلة الجزاء المثيرة للجدل، والتي ألغاها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لصالح منتخب تونس، خلال مواجهة السنغال مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا بالقاهرة. وقال الشريف، خلال تحليله عقب المباراة، إن اللعبة صعبة على الحكم، مشيرًا إلى أن حكام تقنية الفيديو طلبوا استدعاء الحكم لمشاهدتها عبر الـVAR بشكل أوضح، وتأكد حينها بأن الكرة ارتطمت بيد لاعب السنغال؛ لأنها كانت قريبة للغاية منه ولم يكن بها أي تعمد.
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الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
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بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.
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مؤمن زكريا يوضح حقيقة إصابته وموعد عودته للمشاركة

كشف مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، عن أن بطولة الدوري هى التحدي الذي يشغل لاعبي الفريق بعد الموسم الطويل الذي شارك فيه النادي وشهد ظروفا عصيبة، خاصة بعد أن تأخر الفريق في جدول ترتيب الدوري، حتى نجح الجهاز الفني واللاعبون في تجاوز هذه الصعاب وأصبحوا على بُعد خطوات من التتويج باللقب المفضل للجماهير. وأشار إلى أنه كان يتمنى المشاركة مع الفريق في مباراتي المقاولون والزمالك المتبقيتين في الدوري، ويغيب عنهما بسبب عودته من الإعارة بالدوري السعودي، لكن ثقته كبيرة بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.
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رمضان صبحي: مستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي

قال رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بالطبع كان يتمنى التواجد مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. وأوضح رمضان صبحي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، لقناة الأهلي، أنه لم يختر ابتعاده عن المنتخب، واعتبر استبعاده «قدر» ارتضى به، وحرص على مساندة اللاعبين والجهاز الفني الذي احترم وجهة نظره في النهاية، متمنيًا استعادة المنتخب لاتزانه في الفترة المقبلة، وتحقيق كل طموحات الشعب المصري.
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