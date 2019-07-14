جمال الشريف: ركلة جزاء تونس أمام السنغال غير صحيحة

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

تونس والسنغال

علق جمال الشريف، الخبير التحكيمي لقناة beIN sports، على ركلة الجزاء المثيرة للجدل، والتي ألغاها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لصالح منتخب تونس، خلال مواجهة السنغال مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا بالقاهرة. وقال الشريف، خلال تحليله عقب المباراة، إن اللعبة صعبة على الحكم، مشيرًا إلى أن حكام تقنية الفيديو طلبوا استدعاء الحكم لمشاهدتها عبر الـVAR بشكل أوضح، وتأكد حينها بأن الكرة ارتطمت بيد لاعب السنغال؛ لأنها كانت قريبة للغاية منه ولم يكن بها أي تعمد.

وأضاف، أن لاعب السنغال حاول سحب يده للخلف، وفي النهاية القرار كان تقديريا للحكم، مشيرًا إلى أنه قرار صائب، وأن ركلة الجزاء غير صحيحة، لأن يد اللاعب كانت في وضع طبيعي، وتفاجأ بالكرة في يده ولم يكن لديه محاولة لإبعادها. وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره التونسي