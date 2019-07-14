منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل نهائي كأس الأمم

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

السنغال وتنوس

تأكد غياب المدافع كاليدو كوليبالي، عن صفوف منتخب السنغال في المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 19 يوليو الجاري. وحصل كوليبالي لاعب منتخب أسود التيرانجا وفريق نابولي الإيطالي على بطاقة صفراء في الدقيقة 73، ليكون الإنذار الثاني للمدافع الدولي الذي سيكون غيابه ضربة قوية للمنتخب السنغالي في النهائي يوم الأحد المقبل، حيث ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من المباراة المقامة حاليا بين منتخب الجزائر ونظيره النيجيري.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره التونسي بهدف دون رد أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجزي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره التونسي بهدف دون رد أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجزي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وشهدت المباراة أحتساب ركلتي جزاء الأولى كانت للمنتخب التونسي في الدقيقة 75 أهدرها فرجاني ساسي، بينما كانت الركلة الثانية من نصيب منتخب السنغال في الدقيقة 81 وأهدرها اللاعب هنري سايفيه، كما احتسب الحكم باملاك تسيما ركلة جزاء في الدقيقة 115 لكنه تراجع عنها بعد ذلك بناء على قرار حكم "الفار".