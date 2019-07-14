رياضة

منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل نهائي كأس الأمم

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
السنغال وتنوس
السنغال وتنوس
تأكد غياب المدافع كاليدو كوليبالي، عن صفوف منتخب السنغال في المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 19 يوليو الجاري. وحصل كوليبالي لاعب منتخب أسود التيرانجا وفريق نابولي الإيطالي على بطاقة صفراء في الدقيقة 73، ليكون الإنذار الثاني للمدافع الدولي الذي سيكون غيابه ضربة قوية للمنتخب السنغالي في النهائي يوم الأحد المقبل، حيث ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من المباراة المقامة حاليا بين منتخب الجزائر ونظيره النيجيري.
وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره التونسي بهدف دون رد أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجزي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19
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عصام-الشوالي (3)

الشوالي يفتح النار بعد خروج تونس: Var العار

أعرب المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، عن حزنه بسبب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، مؤكدًا ان نسور قرطاج بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة التي استمرت لـ120 دقيقة. وعلق الشوالي، خلال تصريحاته عقب المباراة، عبر قناة beIN sports، على رأي الخبير التحكيمي جمال الشريف، بشأن صحة قرار الحكم باملاك تيسيما بعدم صحة ركلة الجزاء التي تم إلغاؤها بعد العودة لتقنية الفيديو، قائلا: «مع احترامي لك، هذه ركلة جزاء صحيحة؛ لأنها حرمت منتخب تونس من فرصة تسجيل خطيرة».
الشوط الثاني واهدار ركلتي جزا (4)

جمال الشريف: ركلة جزاء تونس أمام السنغال غير صحيحة

علق جمال الشريف، الخبير التحكيمي لقناة beIN sports، على ركلة الجزاء المثيرة للجدل، والتي ألغاها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لصالح منتخب تونس، خلال مواجهة السنغال مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا بالقاهرة. وقال الشريف، خلال تحليله عقب المباراة، إن اللعبة صعبة على الحكم، مشيرًا إلى أن حكام تقنية الفيديو طلبوا استدعاء الحكم لمشاهدتها عبر الـVAR بشكل أوضح، وتأكد حينها بأن الكرة ارتطمت بيد لاعب السنغال؛ لأنها كانت قريبة للغاية منه ولم يكن بها أي تعمد.
احمد-علي-مهاجم-المقاولون

أحمد علي يرحل من المقاولون العرب إلى بيراميدز

وقع اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه بشكل رسمى لنادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد بدون علم إدارة ناديه الحالى، مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون العرب. وتلقى صاحب الـ33 عامًا أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة النادى وتعهد بعدم اللجوء لفقرة لشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رحب به مسؤولو المقاولون العرب الذين أعلنوا تمسكهم باللاعب في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
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الشوط الثاني واهدار ركلتي جزا (1)

السنغال تنهي الحلم التونسي وتصعد لنهائي كأس الأمم

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره التونسي بهدف دون رد أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وبذلك ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر التي ستنطلق بعد قليل، لمواجهته في المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
مدغشقر_تونس (4)

تونس تنهي مغامرة مدغشقر بكان 2019 وتصعد لنصف النهائي

تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام بالقاهرة، أحرز فرجانس ساسي الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 52 من زمن المباراة وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60، وعزز نعيم السليتي تقدم تونس بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، بذلك يصعد المنتخب التونسي لمواجهة نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (1)

بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
غانا-وتونس (3)

تونس تطيح بغانا من كأس الأمم وتتأهل إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1، حيث أحرز طه الخنيسي هدف تونس في الدقيقة 73 من اللقاء وأحرز رامي بديوي مدافع تونس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة وبذلك يلتقي نسور قرطاج يوم الخميس المقبل، مع منتخب مدغشقر الذي تأهل لدور الـ8 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4- 2.
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