الشوالي يفتح النار بعد خروج تونس: Var العار

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

عصام الشوالي

أعرب المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، عن حزنه بسبب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، مؤكدًا ان نسور قرطاج بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة التي استمرت لـ120 دقيقة. وعلق الشوالي، خلال تصريحاته عقب المباراة، عبر قناة beIN sports، على رأي الخبير التحكيمي جمال الشريف، بشأن صحة قرار الحكم باملاك تيسيما بعدم صحة ركلة الجزاء التي تم إلغاؤها بعد العودة لتقنية الفيديو، قائلا: «مع احترامي لك، هذه ركلة جزاء صحيحة؛ لأنها حرمت منتخب تونس من فرصة تسجيل خطيرة».

وتابع: «ركلة الجزاء الثانية غير المحتسبة لصالح تونس، كانت أوضح للحكم من ركلة الجزاء الأولى التي تم احتسابها، وأهدرها فرجاني ساسي». المعلق الشهير واصل اعتراضه على قرار الحكم بالتغريد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: «Var العار، برافو منتخبنا التونسي كنتم رجالا، رفعتوا