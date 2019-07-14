رياضة

الشوالي يفتح النار بعد خروج تونس: Var العار

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
عصام الشوالي
عصام الشوالي
أعرب المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، عن حزنه بسبب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، مؤكدًا ان نسور قرطاج بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة التي استمرت لـ120 دقيقة. وعلق الشوالي، خلال تصريحاته عقب المباراة، عبر قناة beIN sports، على رأي الخبير التحكيمي جمال الشريف، بشأن صحة قرار الحكم باملاك تيسيما بعدم صحة ركلة الجزاء التي تم إلغاؤها بعد العودة لتقنية الفيديو، قائلا: «مع احترامي لك، هذه ركلة جزاء صحيحة؛ لأنها حرمت منتخب تونس من فرصة تسجيل خطيرة».
وتابع: «ركلة الجزاء الثانية غير المحتسبة لصالح تونس، كانت أوضح للحكم من ركلة الجزاء الأولى التي تم احتسابها، وأهدرها فرجاني ساسي». المعلق الشهير واصل اعتراضه على قرار الحكم بالتغريد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: «Var العار، برافو منتخبنا التونسي كنتم رجالا، رفعتوا
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الشوط الثاني واهدار ركلتي جزا (2)

منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل نهائي كأس الأمم

تأكد غياب المدافع كاليدو كوليبالي، عن صفوف منتخب السنغال في المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 19 يوليو الجاري. وحصل كوليبالي لاعب منتخب أسود التيرانجا وفريق نابولي الإيطالي على بطاقة صفراء في الدقيقة 73، ليكون الإنذار الثاني للمدافع الدولي الذي سيكون غيابه ضربة قوية للمنتخب السنغالي في النهائي يوم الأحد المقبل، حيث ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من المباراة المقامة حاليا بين منتخب الجزائر ونظيره النيجيري.
الشوط الثاني واهدار ركلتي جزا (4)

جمال الشريف: ركلة جزاء تونس أمام السنغال غير صحيحة

علق جمال الشريف، الخبير التحكيمي لقناة beIN sports، على ركلة الجزاء المثيرة للجدل، والتي ألغاها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لصالح منتخب تونس، خلال مواجهة السنغال مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا بالقاهرة. وقال الشريف، خلال تحليله عقب المباراة، إن اللعبة صعبة على الحكم، مشيرًا إلى أن حكام تقنية الفيديو طلبوا استدعاء الحكم لمشاهدتها عبر الـVAR بشكل أوضح، وتأكد حينها بأن الكرة ارتطمت بيد لاعب السنغال؛ لأنها كانت قريبة للغاية منه ولم يكن بها أي تعمد.
احمد-علي-مهاجم-المقاولون

أحمد علي يرحل من المقاولون العرب إلى بيراميدز

وقع اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه بشكل رسمى لنادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد بدون علم إدارة ناديه الحالى، مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون العرب. وتلقى صاحب الـ33 عامًا أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة النادى وتعهد بعدم اللجوء لفقرة لشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رحب به مسؤولو المقاولون العرب الذين أعلنوا تمسكهم باللاعب في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
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مدغشقر_تونس (3)

بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي كان 2019

اختتمت اليوم الخميس، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، آخرها عبور المنتخب التونسي نظيره الملجاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، لينضم لكتيبة المنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، وهي السنغال ونيجيريا والجزائر. ونجح منتخب السنغال في عبور نظيره البنيني والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف المباراة الوحيدة إدريسا جاي.
-جنوب افريقيا ونيجيريا (5)

نجم نيجيريا: التفكير في النهائي سابق لأوانه

أعرب صامويل شوكويزي، لاعب منتخب نيجيريا، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على منتخب جنوب إفريقيا، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو. وحقق نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعتهما، الأربعاء، على استاد القاهرة فى ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. ويعد هذا الفوز السابع لمنتخب نيجيريا فى مواجهاتهما، إذ تعد تلك المباراة رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات، وتعادلت في 5، وخسرت مباراتين.
وائل-جمعة

وائل جمعة يتغنى بـ«ماني»: يقترب من الكرة الذهبية

أكد وائل جمعة، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، أن السنغالي ساديو ماني، نجح حتى الآن في تقديم مستويات رائعة مع منتخب بلاده، وكان من أهم أسباب تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأضاف الصخرة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن ماني يكمل مسيرة تألقه في الموسم المنقضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإذا تمكن من الفوز مع السنغال بلقب بطولة إفريقيا سيكون مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 2019.
السنغال-وبنين (4)

ماني: توقعنا تألق بنين.. وقادرون على حصد اللقب

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، أن مواجهة منتخب بلاده أمام بنين كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن ذلك كان متوقعًا قبل بداية اللقاء؛ لأن المنافس فريق قوي وقدم عروضًا جيدة ونجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي. ونجح أسود التيرانجا فى تحقيق الفوز على منتخب بنين، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30 يونيو مساء اليوم الأربعاء، فى إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ليحجز منتخب أسود التيرانجا بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة.
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