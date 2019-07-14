جريمة

انتحار وأزمة قلبية.. ضحايا نتيجة الثانوية بالشرقية

طالب يتخلص من حياته بعد رسوبه في 3 مواد بالشعبة الأدبية.. نيرمين تسقط مغشيا عليها.. وأمها تلحق بها لتجاورها في العناية المركزة ضحية لأزمة قلبية
تحرير:إسلام عبدالخالق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
طلاب الثانوية العامة- صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة- صورة أرشيفية
«الثانوية العامة».. شعار للرُعب رفعته الأسرة المصرية قبل سنواتٍ طوال؛ بعدما تخطى الإحساس مُجرد مرحلة تعليمية أو سنوات عابرة في حياة أبنائهم الطلاب، حتى وصل الأمر بالبعض لاعتبارها الاختبار الحقيقي الذي يتحدد عليه مستقبل الطالب، إما بالنجاح في حياته كلها، أو بحجز مكان ضمن الفشلة، متناسين في ذلك أن المقاهي تعُج بحملة الشهادات والمؤهلات العليا، بل والأنكى أن الأمور تكاد تتساوى في المُحصلة النهائية فور التخرج، فالجميع سواسية «طوابير» في الأعمال الحُرة بعدما ضاقت المهن والمناصب بأصحابها.
مع الساعات الأولى من صباح الأحد، وبينما يغُط الجميع في نومٍ عميق بعزبة «المؤانسة» التابعة لقرية «سنجها» بدائرة مركز كفر صقر، في أقصى شمال محافظة الشرقية، كان طلاب الثانوية العامة وحدهم المنتظرين على أعصابهم يعضون الأنامل بعد ساعاتٍ طوال قضوها في التنقل بين المواقع الإلكترونية
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حبس ممرضة 15 يوما في «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

جدد قاضي المعارضات في محكمة قليوب الجزئية، اليوم الأحد، حبس ممرضة تدعى "ك س" بالمركز الطبي بمنطي 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهام ولي أمر طفل عمره شهر بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله بسبب إجرائها جراحة طهارة خاطئة ما أدى إلى مضاعفات وتعريض حياته للخطر، وكان مواطن يُدعى "أ.ح .ع " 39 عامًا يُقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة قد اتهم ممرضة فى محضر رسمى بإجراء عملية طهارة لنجله "م" البالغ من العمر شهر.
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فروق جوهرية بين الغرامة والكفالة.. تعرف عليها

أقر المُشرع في القانون المصري نصوصًا تُعطي للمواطن الحق في الإفراج عنه بعد دفع غرامة لحين حلول موعد محاكمته، فعند القبض على المتهم في قضية ما، تُتبع بعض الخطوات منها: عرض المتهم على النيابة، مع حبسه لفترة زمنية معينة على ذمة التحقيق، ثم بعد ذلك يتم استدعاء المتهم أمام المحكمة لكي تطلب النيابة استمرار حبسه ثم بعد ذلك يجيء دور المحاكمة، التحرير توضح عبر التقرير التالي، الفرق بين الكفالة والغرامة في نصوص القانون، وطريقة تحديد الغرامة في كل قضية على حدة.
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فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.
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إصابة 4 أشخاص في انفجار تنك بنزين سيارة بالمنيا

أُصيب 4 أشخاص بحروق في مناطق متفرقة بأجسامهم، إثر انفجار تنك بنزين سيارة، واسطوانة لحام، أثناء إجراء إصلاحات لسيارة ملاكي أمام ورشة سمكرة داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 4 أشخاص مصابين بحروق متفرقة في الجسم.
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انتحار طالب غرقا في ترعة لرسوبه بـ«صيدلة» الزقازيق

أقدم شاب، في الثانية والعشرين من عمره، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بسبب رسوبه في نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، حيث ألقى بنفسه ليسقط غريقًا بمياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
شنق

انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
الانتحار شنقا - أرشيفية

مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 6090 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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