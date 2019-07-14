انتحار وأزمة قلبية.. ضحايا نتيجة الثانوية بالشرقية

طالب يتخلص من حياته بعد رسوبه في 3 مواد بالشعبة الأدبية.. نيرمين تسقط مغشيا عليها.. وأمها تلحق بها لتجاورها في العناية المركزة ضحية لأزمة قلبية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

طلاب الثانوية العامة- صورة أرشيفية

«الثانوية العامة».. شعار للرُعب رفعته الأسرة المصرية قبل سنواتٍ طوال؛ بعدما تخطى الإحساس مُجرد مرحلة تعليمية أو سنوات عابرة في حياة أبنائهم الطلاب، حتى وصل الأمر بالبعض لاعتبارها الاختبار الحقيقي الذي يتحدد عليه مستقبل الطالب، إما بالنجاح في حياته كلها، أو بحجز مكان ضمن الفشلة، متناسين في ذلك أن المقاهي تعُج بحملة الشهادات والمؤهلات العليا، بل والأنكى أن الأمور تكاد تتساوى في المُحصلة النهائية فور التخرج، فالجميع سواسية «طوابير» في الأعمال الحُرة بعدما ضاقت المهن والمناصب بأصحابها.

مع الساعات الأولى من صباح الأحد، وبينما يغُط الجميع في نومٍ عميق بعزبة «المؤانسة» التابعة لقرية «سنجها» بدائرة مركز كفر صقر، في أقصى شمال محافظة الشرقية، كان طلاب الثانوية العامة وحدهم المنتظرين على أعصابهم يعضون الأنامل بعد ساعاتٍ طوال قضوها في التنقل بين المواقع الإلكترونية