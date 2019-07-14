رياضة

«التالتة تابتة».. فرجاني ساسى يفشل فى ممارسة هوايته

تحرير:محمد جمال ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
صدمة شديدة تعرض لها اليوم فرجانى ساسى نجم خط وسط المنتخب التونسى وفريق الزمالك، بعدما أهدر ضربة جزاء قاتلة احتسبت لصالح منتخب نسور قرطاج فى الدقيقة 75 من عمر المباراة، كانت كفيلة بتقدم المنتخب التونسي في المباراة ويمنحهم بطاقة التأهل للدور النهائى من البطولة الإفريقية، إلا أن المنتخب السنغالى اقتنص فوزًا ثمينًا بهدف دون رد، أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين المنتخبين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
فرجاني ساسى واصل هوايته في الاستعراض عند تسديد ركلات الجزاء، وحاول تسديدها للمرة الثالثة بنفس الطريقة التي سدد بها ضربات الجزاء في الفترة الأخيرة، حيث يراهن على مفاجأة الحارس بتسديدة ليست بالقوية لكنها مباغتة وفي الأغلب لا يتوقعها حراس المرمى لتسكن شباكهم. وسجل لاعب الزمالك أول ضربة جزاء بهذه الطريقة
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السنغال وتونس (6)

نهائي أمم إفريقيا مواجهة بنكهة إنجليزية

أقيمت اليوم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث التقى منتخب السنغال مع منتخب تونس، وأسفرت هذه المواجهة عن تأهل أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للمباراة النهائية، بينما أسفرت المواجهة الثانية بين الجزائر ونيجيريا عن تأهل محاربي الصحراء بقيادة رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيلنهائي البطولة المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا يوم 17 يوليو.
الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
عصام-الشوالي (3)

الشوالي يفتح النار بعد خروج تونس: Var العار

أعرب المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، عن حزنه بسبب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، مؤكدًا ان نسور قرطاج بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة التي استمرت لـ120 دقيقة. وعلق الشوالي، خلال تصريحاته عقب المباراة، عبر قناة beIN sports، على رأي الخبير التحكيمي جمال الشريف، بشأن صحة قرار الحكم باملاك تيسيما بعدم صحة ركلة الجزاء التي تم إلغاؤها بعد العودة لتقنية الفيديو، قائلا: «مع احترامي لك، هذه ركلة جزاء صحيحة؛ لأنها حرمت منتخب تونس من فرصة تسجيل خطيرة».
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الشوط الثاني واهدار ركلتي جزا (1)

السنغال تنهي الحلم التونسي وتصعد لنهائي كأس الأمم

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره التونسي بهدف دون رد أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وبذلك ينتظر منتخب أسود التيرانجا الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر التي ستنطلق بعد قليل، لمواجهته في المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
ضربات جزاء غانا وتونس وحزن لاعبى غانا (5)

أزمة بين حارس مرمى تونس والجهاز الفني في لقاء غانا

شهدت مباراة تونس مع غانا موقف غريب من جانب معز حسن حارس مرمى نسور قرطاج، بعدما اعترض على قرار الآن جيريس المدير الفني الفرنسي باستبداله قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني من المباراة، التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ16، ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز تونس بركلات الترجيح 5-4. وقام الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بالدفع بحارس المرمى البديل فاروق بن مصطفى، بدلاً من معز حسن قبل انتهاء الشوط الإضافي الثاني بدقيقة واحدة، للاستفادة من قدراته على التعامل الجيد في ركلات الترجيح، بعد أن اقترب وقت المباراة الإضافي من الإنتهاء.
منتخب-السنغال‎ (2)

ساديو مانى يواصل هوايته في إهدار ركلات الجزاء

واصل ساديو مانى لاعب وسط المنتخب السنغالى ونجم ليفربول الإنجليزى هوايته في إهدار ضربات الجزاء مع منتخب أسود الترينجا بعدما سدد مساء اليوم ركلة جزاء ارتدت من القائم في لقاء أوغندا، الذي أقيم على استاد القاهرة، فى إطار دور الـسادس عشر من عمر بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 مايو . وحصل مانى على ضربة جزاء فى الدقيقة 61من عمر المباراة ليسددها فى القائم ويضيع فرصة على أسود الترينجا بتعزيز تقدمهم بهدف آخر، وليست المرة الأولى التى يهدر فيها النجم النسغالى ضربة جزاء فى البطولة الإفريقية، إذ سبق له إهدار واحدة في لقاء كينيا.
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