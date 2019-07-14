القصاص لدماء «روان».. زوج الأم قتلها بسبب بكائها

أمام نيابة حوادث شرق القاهرة وقف زوج الأم غير معترف بجريمته النكراء في بادئ الأمر لتأمر النيابة بندب الطب الشرعي وتقرر حبسه وإحالته للجنايات التي قضت بالسجن المؤبد

تحرير:تهامى البندارى ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعتها الصغيرة، التي أنجبتها خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «هيام»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلتها الصغيرة جثة هامدة، لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن أقل مشاعر الرحمة والإنسانية، رحلت الطفلة «روان» غير آسفة على شهوات أمها ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر دون مراعاة لحقوق طفلتها والاهتمام بها وهو واجبها المقدس الذي حثها عليه الدين الإسلامي الحنيف، واليوم انتهى المطاف بحكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لزوج الأم.

كل الذنب الذي اقترفته الطفلة الصغيرة هو البكاء، فـ«روان» التي لم تتخط عامها الثاني، كأى طفلة تصرخ وتبكي، كونها تحتاج لصدر أمها، التي تقوم على رعايتها وتوفير الحنان الذي باتت تفتقده بعض الأمهات والآباء هذه الأيام. لم يدر بخلد الطفلة الرضيعة، أن دموعها ستكتب نهاية حياتها على يد زوج الأم الذي

كل الذنب الذي اقترفته الطفلة الصغيرة هو البكاء، فـ«روان» التي لم تتخط عامها الثاني، كأى طفلة تصرخ وتبكي، كونها تحتاج لصدر أمها، التي تقوم على رعايتها وتوفير الحنان الذي باتت تفتقده بعض الأمهات والآباء هذه الأيام.

لم يدر بخلد الطفلة الرضيعة، أن دموعها ستكتب نهاية حياتها على يد زوج الأم الذي انعدمت مشاعر الرحمة بداخله وتبدلت بأحجار غليظة، لم يتحمل زوج الأم أن يسمع صراخ ابنة زوجته في أثناء علاقته الحميمية بزوجته -التي تركت طفلتها تبكي فلا تبال ببكائها- تنظر إليها فلا تجيبها، تستغيث بها فلا تشعر بها.

تفرغت الأم لإشباع شهواتها وشهوات زوجها الجديد، فخلال معاشرة زوجها لها، بكت «روان»، فلم تبال من جديد ببكائها، الأمر الذي أزعج زوجها للغاية، ولم يعد يحتمل سماع صراخ ابنة زوجته، وبدلا من إنهاء العلاقة فورًا، لاستطلاع سبب بكاء الرضيعة، استمر الاثنان في علاقتهما معًا، وتناسيا حقوق الصغيرة، ومع استمرار بكاء "روان" انتفض زوج الأم من أعلى السرير، وانقض عليها ناهيا حياتها في لحظات معدودات.

وأمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وقف زوج الأم غير معترف بجريمته النكراء، في بادئ الأمر، لتأمر النيابة بعدها بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات.

دلت تحقيقات النيابة أن زوج الأم المتهم، اعتاد ضرب الطفلة منذ زواجه من والدتها، كما أن المجني عليها تعاني من مرض التوحد منذ صغرها، ومنذ زواج أمها من زوجها الجديد، ويعتدي عليها بالضرب بسبب نوبات صراخها، حتى يوم الواقعة عندما سمع المتهم صرخات الرضيعة في أثناء لقاء حميمي مع زوجته، فحاول إسكاتها إلا أنها تزايدت في الصراخ فاندفع نحوها، وتعدى عليها بالضرب حتى سكتت الطفلة بين يديه، معتقدا أنها التزمت الهدوء، ليتبين لاحقا أنها ماتت.



جلست الأم وزوجها، القاطنين بمنطقة المرج، يفكران في حيلة تخرجهما من ورطة مقتل الرضيعة، اصطحباها إلى المستشفى، بداعي أنها سقطت من مكان مرتفع، وهناك قرر الطبيب توقيع الكشف الطبي فكشفت المناظرة الأولية للطفلة عن وجود كدمة أعلى رقبتها، وآثار قيود حول اليدين والقدمين ما أثار شبهة بوجود جريمة.

تمكنت قوة أمنية من رجال المباحث من القبض على الأم وزوجها، وخلال التحقيقات واجهت النيابة العامة المتهمين بتحريات المباحث وأقوال الشهود الذين أقروا بتكرار تعدي زوج الأم على الصغيرة وأنه دائم الشجار مع والدتها، بسبب بكاء طفلتها، قبل أن تأمر النيابة العامة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، بعد استلام تقرير الطب الشرعي الذي أكد وفاة المجني عليها بكدمات وتعرضها للضرب، وتم تداول القضية على مدار عدة جلسات.

وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهم (زوج الأم) إلى محكمة الجنايات، وأقر الشهود خلال التحقيقات بمضمون ما ذكرته تحريات رجال المباحث، من تكرار تعدي المتهم على المجني عليها، وأفادت النيابة في أدلة الثبوت والاتهام باعتراف زوج الأم خلال التحقيقات أنه ضربها خلال علاقة حميمية مع زوجته، لتسدل محكمة الجنايات الستار خلال جلسة اليوم بالسجن المؤبد لزوج الأم المتهم.