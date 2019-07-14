فنانون: تونس خسرت أمام السنغال بـ«شرف» وكانوا رجالا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

نبيل الحلفاوي

حزن الفنان نبيل الحلفاوي لهزيمة المنتخب التونسي، أمام منتخب السنغال، في المباراة التي أقيمت اليوم، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف، وتأهلهم للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية. وعلق "الحلفاوي" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "هارد لك لتونس، لم يقصروا وبذلوا أقصى جهد، ولكن بعد أن تنافس الفريقان في إضاعة الفرص، اختارت الكرة أن تدخل المرمى بنفسها دون أن يسددها مهاجم ولا أخطأ في لعبها مدافع"، وتابع: "خسرتم بشرف أمام فريق عنيد مرشح للبطولة، وكنتم الأفضل في الشوط الثاني".

ولم يكن "نبيل" وحده هو من علق على خسارة المنتخب التونسي، فصلاح عبد الله، كتب هو الآخر عبر حسابه على "تويتر": "توقعاتكم غلبت أمانينا والفار اللعين ابن اللذينا ظلم المزيانة ياعنينا.. مبروك للسنغال والتوانسة كانوا رجال وعملوا اللي عليهم وخرجوا من البطولة حاملين كأس الشرف والرجولة". وكتب الشاعر أمير طعيمة،