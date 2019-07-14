جريمة

حبس ممرضة 15 يوما في «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
طفل - صورة أرشيفية
طفل - صورة أرشيفية
جدد قاضي المعارضات في محكمة قليوب الجزئية، اليوم الأحد، حبس ممرضة تدعى "ك س" بالمركز الطبي بمنطي 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهام ولي أمر طفل عمره شهر بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله بسبب إجرائها جراحة طهارة خاطئة ما أدى إلى مضاعفات وتعريض حياته للخطر، وكان مواطن يُدعى "أ.ح .ع " 39 عامًا يُقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة قد اتهم ممرضة فى محضر رسمى بإجراء عملية طهارة لنجله "م" البالغ من العمر شهر.
وبعد مرور أيام قليلة فوجئ المواطن بحدوث مضاعفات وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول وذهب مسرعا إلى مستشفى معهد ناصر وبالعرض على الأطباء جاء التقرير بأن عملية الطهارة بشكل خاطئ تسببت فى مشكلة كبيرة وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال العضو الذكري للطفل بالكامل وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته. وحرر
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انتحار وأزمة قلبية.. ضحايا نتيجة الثانوية بالشرقية

«الثانوية العامة».. شعار للرُعب رفعته الأسرة المصرية قبل سنواتٍ طوال؛ بعدما تخطى الإحساس مُجرد مرحلة تعليمية أو سنوات عابرة في حياة أبنائهم الطلاب، حتى وصل الأمر بالبعض لاعتبارها الاختبار الحقيقي الذي يتحدد عليه مستقبل الطالب، إما بالنجاح في حياته كلها، أو بحجز مكان ضمن الفشلة، متناسين في ذلك أن المقاهي تعُج بحملة الشهادات والمؤهلات العليا، بل والأنكى أن الأمور تكاد تتساوى في المُحصلة النهائية فور التخرج، فالجميع سواسية «طوابير» في الأعمال الحُرة بعدما ضاقت المهن والمناصب بأصحابها.
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فروق جوهرية بين الغرامة والكفالة.. تعرف عليها

أقر المُشرع في القانون المصري نصوصًا تُعطي للمواطن الحق في الإفراج عنه بعد دفع غرامة لحين حلول موعد محاكمته، فعند القبض على المتهم في قضية ما، تُتبع بعض الخطوات منها: عرض المتهم على النيابة، مع حبسه لفترة زمنية معينة على ذمة التحقيق، ثم بعد ذلك يتم استدعاء المتهم أمام المحكمة لكي تطلب النيابة استمرار حبسه ثم بعد ذلك يجيء دور المحاكمة، التحرير توضح عبر التقرير التالي، الفرق بين الكفالة والغرامة في نصوص القانون، وطريقة تحديد الغرامة في كل قضية على حدة.
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فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.
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إصابة 4 أشخاص في انفجار تنك بنزين سيارة بالمنيا

أُصيب 4 أشخاص بحروق في مناطق متفرقة بأجسامهم، إثر انفجار تنك بنزين سيارة، واسطوانة لحام، أثناء إجراء إصلاحات لسيارة ملاكي أمام ورشة سمكرة داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 4 أشخاص مصابين بحروق متفرقة في الجسم.
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طهارة-طفل

طهارة بالمنزل.. ماذا حدث لطفل شبرا قبل «بتر عضوه الذكري»؟

كشفت اللجنة المشكلة من قبل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتفتيش والتحقيق فى واقعة اتهام مواطن لممرضة بالمركز الطبى بمنطي في شبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له ما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى، عن أن عملية الطهارة لم تتم داخل المركز، بل فى منزل المواطن مؤكدة فى تقريرها أنه لا يمكن إجراء عملية طهارة فى وحدة صحية أو مركز طبى كونها إحدى العمليات الصغرى التى تحتاج إمكانيات منها غرفة عمليات وهى غير موجودة فى المركز من الأساس.
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إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.
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تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
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