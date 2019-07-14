حبس ممرضة 15 يوما في «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

طفل - صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات في محكمة قليوب الجزئية، اليوم الأحد، حبس ممرضة تدعى "ك س" بالمركز الطبي بمنطي 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهام ولي أمر طفل عمره شهر بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله بسبب إجرائها جراحة طهارة خاطئة ما أدى إلى مضاعفات وتعريض حياته للخطر، وكان مواطن يُدعى "أ.ح .ع " 39 عامًا يُقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة قد اتهم ممرضة فى محضر رسمى بإجراء عملية طهارة لنجله "م" البالغ من العمر شهر.

وبعد مرور أيام قليلة فوجئ المواطن بحدوث مضاعفات وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول وذهب مسرعا إلى مستشفى معهد ناصر وبالعرض على الأطباء جاء التقرير بأن عملية الطهارة بشكل خاطئ تسببت فى مشكلة كبيرة وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال العضو الذكري للطفل بالكامل وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته. وحرر