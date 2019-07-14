كيف استقبل الجمهور مفاوضات الأهلي مع علي جبر؟ (صور)

ارتبط اسم علي جبر مدافع بيراميدز بالانتقال للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية ما ترتب عليه ردود أفعال من الجماهير التي لم تتوقع أن يدخل ناديها في مفاوضات لضم اللاعب

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

إيفونا وعلي جبر

ردود أفعال واسعة انتابت جماهير النادي الأهلي، بعد أنباء اهتمام مسؤولي النادي بالتعاقد مع علي جبر، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، في التعاقد معه لدعم خط الدفاع الأحمر، في ظل عدم وجود مدافعين أكفاء بالفريق، الأمر الذي انتهى بتواصل لجنة التعاقدات مع علي جبر والتأكد من رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، وتم الاتفاق على انتقاله للقلعة الحمراء من نادي بيراميدز، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لبيراميدز على سبيل الإعارة.

قرار التعاقد مع علي جبر، أثار سخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، خاصة وأن لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، له لقطة شهيرة في مباراة الأهلي والزمالك موسم 2015-2016، ما زالت عالقة في أذهان الجماهير، وتحديدًا في الهدف الأول للجابوني ماليك إيفونا مهاجم القلعة الحمراء السابق