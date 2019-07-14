كيف استقبل الجمهور مفاوضات الأهلي مع علي جبر؟ (صور)
ارتبط اسم علي جبر مدافع بيراميدز بالانتقال للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية ما ترتب عليه ردود أفعال من الجماهير التي لم تتوقع أن يدخل ناديها في مفاوضات لضم اللاعب
تحرير:أحمد سعيد
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
إيفونا وعلي جبر
ردود أفعال واسعة انتابت جماهير النادي الأهلي، بعد أنباء اهتمام مسؤولي النادي بالتعاقد مع علي جبر، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، في التعاقد معه لدعم خط الدفاع الأحمر، في ظل عدم وجود مدافعين أكفاء بالفريق، الأمر الذي انتهى بتواصل لجنة التعاقدات مع علي جبر والتأكد من رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، وتم الاتفاق على انتقاله للقلعة الحمراء من نادي بيراميدز، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لبيراميدز على سبيل الإعارة.
قرار التعاقد مع علي جبر، أثار سخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، خاصة وأن لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، له لقطة شهيرة في مباراة الأهلي والزمالك موسم 2015-2016، ما زالت عالقة في أذهان الجماهير، وتحديدًا في الهدف الأول للجابوني ماليك إيفونا مهاجم القلعة الحمراء السابق
قرار التعاقد مع علي جبر، أثار سخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، خاصة وأن لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، له لقطة شهيرة في مباراة الأهلي والزمالك موسم 2015-2016، ما زالت عالقة في أذهان الجماهير، وتحديدًا في الهدف الأول للجابوني ماليك إيفونا مهاجم القلعة الحمراء السابق الذي دخل في سباق ماراثوني مع ثلاثي الفريق الأبيض علي جبر، أحمد دويدار، وأحمد توفيق، ونجح المهاجم الجابوني في تسجيل هدفًا رائعا.
ونال الثنائي جبر ودويدار أسهم نقد شديدة وقتها خاصة وأن الثنائي لم يتعاملوا بشكل جيد مع إيفونا واختارا الحل الأصعب والأخطر، وهو السماح له في مواصلة مشواره تجاه المرمى حتى نجح في تسجيل هدف حاسم.
تعليقات العديد من جماهير الأهلي، سخرت من فكرة التعاقد مع علي جبر، من الأساس، وتداول البعض صور هدف إيفونا وتعامل علي جبر مع الكرة، والبعض الاخر حاول إزالة علي جبر من الصورة، مؤكدين أنه لم يكن متواجدا من الأساس، بينما لجأ آخرون لتبرير الهدف على أنه كان خطأ من الثنائي دويدار وأحمد توفيق، وأن علي جبر لم يخطئ في هذه الكرة.
وجاءت سخرية الجماهير كالتالي: