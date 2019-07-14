جريس: كنا أفضل من السنغال.. وأدعم سيسيه

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

تونس والسنغال

أعرب آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، عن حزنه الشديد بعد خروج نسور قرطاج من بطولة أمم إفريقيا في نصف النهائي، بالخسارة أمام السنغال، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، وقال جريس في المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداء يليق بنصف نهائي البطولة، ولكن المباراة حملت لنا الكثير من المفاجآت وللأسف خسرنا"، وتابع: "كنا نود أن نكون في وضع أفضل خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم".

وأردف: "سوف أدعم أليو سيسيه في النهائي، لأننا عملنا معا قبل ذلك في منتخب السنغال، وأتمنى له التوفيق"،مضيفا: "السنغال منتخب قوي للغاية وسيكون منافسًا شرسا أمام الجزائر أو نيجيريا في النهائي". من جانبه قال أسامة حدادي لاعب المنتخب التونسي، إن الفريق بذل كل ما في وسعه أمام السنغال ولكن التوفيق غاب عنه،