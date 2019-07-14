رياضة

جريس: كنا أفضل من السنغال.. وأدعم سيسيه

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
تونس والسنغال
تونس والسنغال
أعرب آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، عن حزنه الشديد بعد خروج نسور قرطاج من بطولة أمم إفريقيا في نصف النهائي، بالخسارة أمام السنغال، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، وقال جريس في المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداء يليق بنصف نهائي البطولة، ولكن المباراة حملت لنا الكثير من المفاجآت وللأسف خسرنا"، وتابع: "كنا نود أن نكون في وضع أفضل خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم".
وأردف: "سوف أدعم أليو سيسيه في النهائي، لأننا عملنا معا قبل ذلك في منتخب السنغال، وأتمنى له التوفيق"،مضيفا: "السنغال منتخب قوي للغاية وسيكون منافسًا شرسا أمام الجزائر أو نيجيريا في النهائي". من جانبه قال أسامة حدادي لاعب المنتخب التونسي، إن الفريق بذل كل ما في وسعه أمام السنغال ولكن التوفيق غاب عنه،
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الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

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الجزائر ضد نيجيريا.. من يتأهل لنهائي الكان؟

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تونس تتسلح بالتاريخ أمام السنغال في نصف نهائي الكان

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات نصف نهائي النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب 30 يونيو، ووصلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والخسارة أمام الجزائر، قبل الفوز على أوغندا في دور الـ16 وبنين في ربع النهائي، أما تونس فحلت ثانية في المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا، قبل التغلب على غانا في دور الـ16 وعلى مدغشقر في ربع النهائي.
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جيريس: من الطبيعي وجود تونس في نصف نهائي الكان

أكد آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، صعوبة مواجهة السنغال غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم السبت: "نواجه فريقا قويا للغاية، ولكنه أشبه بالكتاب المفتوح بالنسبة لنا، فنحن نعرف كل لاعبيه، وبالتالي يتوجب علينا إيقاف مفاتيح لعب السنغال ومحاولة اختراق دفاعهم القوي"، وأشار الفرنسي إلى أن العامل البدني سيلعب دورًا كبيرًا في حسم هوية الفائز بالمباراة والوصول إلى المباراة النهائية.
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مدرب السنغال: نعرف تونس جيدا وسنصنع الفارق

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، اليوم السبت، صعوبة مواجهة المنتخب التونسي غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "نجحنا في التعامل مع العديد من الفرق التي اتبعت أساليب لعب مختلفة طوال البطولة، وبالنظر إلى تونس، نجد أن أسلوب لعبها يعتمد على الاستحواذ على الكرة، ومحاولة الاختراق من العمق، ومن ثم أنتظر مواجهة صعبة للغاية غدًا"، كما أكد سيسيه جاهزية الثنائي مباي نيانج ومباي دياني، لخوض مباراة غدٍ.
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