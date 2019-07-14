رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

الجزائر

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.

المباراة جاءت قوية من البداية وظهر المنتخب الجزائري بمستوى جيد وكان الأكثر تنظيمًا والأكثر سيطرة على الكرة في الشوط الأول واستطاع أن يهدد مرمى نيجيريا أكثر من مرة حيث أهدر بغداد بونجاح 3 انفرادات بمرمى النسور الخضراء وفي الدقيقة 40 سدد رياض محرز الكرة لتصطدم في جسد ويليام إيكون لاعب نيجيريا وتسكن مرمى