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السيسي يشدد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
السيسي في اجتماع الحكومة - صورة أرشيفية
السيسي في اجتماع الحكومة - صورة أرشيفية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات، وبما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسن في ميزان المدفوعات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/2019.وجه الرئيس السيسي في ذات السياق باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي،
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«face app» يغزو السوشيال ميديا.. حلال أم حرام؟

«دار المسنين»... بين عشية وضحاها تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها «فيسبوك تويتر، إنستجرام» إلى دار للمسنين، بعدما انتشر خلال الساعات القليلة الماضية تحد جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة من خلال برامج «google play» أو «app store»، يحمل اسم «face app»، ويتم وضع صور الأشخاص عليه، ما يجعلك تشاهدهم في سن الشيخوخة، دقائق معدودة على ظهور التطبيق كانت كفيلة بجعله «ترند» على جميع المواقع حتى أصبح لا صوت يعلو فوق صوته، وأصبح محل جدل كبير من الناحية الشرعية بين علماء الدين.
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«التعليم» تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني بالثانوية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019. كما اعتمد الوزير، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019. وتتمنى وزارة التربية والتعليم النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
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النواب يقر رقابة المركزي على أموال الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي كون أموالها في إطار الأموال العامة، ونصت المادة 24 من القانون على "مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك، كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها".
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الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
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معدل-النمو

7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة العشرين

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، إلى أرض الوطن، قادمًا من اليابان بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شارك خلالها فى "قمة العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية. وتأتى زيارة السيسى، إلى اليابان للمشاركة فى قمة العشرين تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. وعقد الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى قمة العشرين، لقاءات جماعية وثنائية، شملت 8 من زعماء أهم وأكبر دول العالم، فضلا عن لقاءات مثمرة مع 4 من كبار المسؤولين الدوليين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: دمرنا البنية التحتية للجماعة الإرهابية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، واستطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف، وما نيل المطالب بالتمني وإنما بالعمل والتضحية، مضيفا: "شعب مصر العظيم، إننا في العيد السادس لثورة الثلاثين من يونيو، نجدد العهد بأننا سنصون مصر، مضحين بكل غال ونفيس من أجل وطن يستحقه أبناؤنا وأحفادونا، متسلحين بالعزم والإدرادة لمواصلة مسيرة التنمية لتحقيق نقلة نوعية".
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السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
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