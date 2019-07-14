نهائي أمم إفريقيا مواجهة بنكهة إنجليزية

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

ماني

أقيمت اليوم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث التقى منتخب السنغال مع منتخب تونس، وأسفرت هذه المواجهة عن تأهل أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للمباراة النهائية، بينما أسفرت المواجهة الثانية بين الجزائر ونيجيريا عن تأهل محاربي الصحراء بقيادة رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيلنهائي البطولة المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا يوم 17 يوليو.

وأصبحت الجماهير العربية والإفريقية على موعد مع مواجهة قوية بين الجزائر والسنغال خاصة أن هذه المباراة تحمل مواجهة أخرى استثنائية بين قائد الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي توج معه بلقب الدوري الإنجليزي وقائد السنغال ساديو ماني لاعب ليفربول هداف الدوري الإنجليزي والذي حصد مع فريقه لقب دوري أبطال