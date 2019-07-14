رياضة

نهائي أمم إفريقيا مواجهة بنكهة إنجليزية

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
ماني
ماني
أقيمت اليوم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث التقى منتخب السنغال مع منتخب تونس، وأسفرت هذه المواجهة عن تأهل أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للمباراة النهائية، بينما أسفرت المواجهة الثانية بين الجزائر ونيجيريا عن تأهل محاربي الصحراء بقيادة رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيلنهائي البطولة المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا يوم 17 يوليو.
وأصبحت الجماهير العربية والإفريقية على موعد مع مواجهة قوية بين الجزائر والسنغال خاصة أن هذه المباراة تحمل مواجهة أخرى استثنائية بين قائد الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي توج معه بلقب الدوري الإنجليزي وقائد السنغال ساديو ماني لاعب ليفربول هداف الدوري الإنجليزي والذي حصد مع فريقه لقب دوري أبطال
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الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

«التالتة تابتة».. فرجاني ساسى يفشل فى ممارسة هوايته

صدمة شديدة تعرض لها اليوم فرجانى ساسى نجم خط وسط المنتخب التونسى وفريق الزمالك، بعدما أهدر ضربة جزاء قاتلة احتسبت لصالح منتخب نسور قرطاج فى الدقيقة 75 من عمر المباراة، كانت كفيلة بتقدم المنتخب التونسي في المباراة ويمنحهم بطاقة التأهل للدور النهائى من البطولة الإفريقية، إلا أن المنتخب السنغالى اقتنص فوزًا ثمينًا بهدف دون رد، أحرزه المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 101 من زمن اللقاء الذي جمع بين المنتخبين مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
عصام-الشوالي (3)

الشوالي يفتح النار بعد خروج تونس: Var العار

أعرب المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، عن حزنه بسبب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، مؤكدًا ان نسور قرطاج بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة التي استمرت لـ120 دقيقة. وعلق الشوالي، خلال تصريحاته عقب المباراة، عبر قناة beIN sports، على رأي الخبير التحكيمي جمال الشريف، بشأن صحة قرار الحكم باملاك تيسيما بعدم صحة ركلة الجزاء التي تم إلغاؤها بعد العودة لتقنية الفيديو، قائلا: «مع احترامي لك، هذه ركلة جزاء صحيحة؛ لأنها حرمت منتخب تونس من فرصة تسجيل خطيرة».
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الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
الجزائر-وغينيا (8)

الجزائر يبدع ويتألق ويتأهل إلى ربع نهائي «كان 2019»

تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم أدم أوناس الأهداف في الدقيقة 83، ليحسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل ومواجهة منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.
كينيا_السنغال

تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

أقيمت مساء الإثنين، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اختتمت مباريات المجموعة الثالثة بمواجهتي كينيا مع السنغال والجزائر مع تنزانيا، كما اختتمت مباريات المجموعة الرابعة بمباراتي ناميبيا مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا مع المغرب، ولم تشهد هذه المباريات أي مفاجآت، لكنها أحيت آمال بعض المنتخبات في المجموعات الأخرى بالتأهل للدور التالي وعلى رأسها منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي تأهل بالفعل رغم حصده 3 نقاط فقط.
الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (1)

الجزائر تصعق السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف البلايلي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني وتقام بعد قليل مباراة كينيا مع تنزانيا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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