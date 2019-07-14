رياضة

بلايلي: مستعدون للموت من أجل شعبنا.. وشكرا للمصريين

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م
يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
أعرب يوسف البلايلي، نجم منتخب الجزائر، عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب بلاده على حساب نظيره النيجيري، مؤكدًا أن الشعب يستحق هذه الفرحة والفوز الذي جاء من أجلهم. وحقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على «استاد القاهرة» الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليتأهل فريقه إلى نهائي البطولة لمواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
وأضاف بلايلي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن التوفيق حالف محاربي الصحراء في نهاية المباراة الصعبة، من أجل الشعب الجزائري. وتابع: «عشنا لحظات صعبة أمام منافس قوي، وحالفنا التوفيق وتمكننا من خطف الفوز، وأشكر شعبنا الجزائري، والشعب المصري الذي ساندنا في تلك البطولة، مستعدون للموت
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منتخب الجزائر

الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
محمد-ابراهيم-(12)

رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي. وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».
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محرز: سددت الكرة بطلب من زملائي وهذه رسالتي للجمهور

أكد النجم الجزائري رياض محرز، أن منتخب بلاده خاض مباراة صعبة للغاية أمام فريق نيجيريا القوي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت معقدة بين الفريقين، في ظل بحث كل فريق عن ثغرة واحد للخروج بالفوز. وأوضح محرز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الركلة الحرة التي سجل منها هدف الفوز جاءت في وقت حاسم، وحالفه التوفيق في تسديدها في الشباك بنجاح، كاشفًا أن بعض زملائه طلبوا منه تسديد الركلة، لكنه أصر على تنفيذها، وتمكن من تسديدها بقوة لتعانق الشباك.
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بسبب «عطال».. ضربة موجعة للمنتخب الجزائري

تلقى منتخب الجزائر ضربة موجعة قبل مواجهة نيجيريا الأحد المقبل، فى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، حيث تأكد غياب يوسف عطال الظهير الأيمن لمنتخب محاربى الصحراء، عن باقى مباريات المنختب فى البطولة الإفريقية. وذلك بعدما تعرض صاحب الـ23 عاما للإصابة فى مواجهة كوت ديفوار أمس الخميس فى الدور ربع النهائى، والتى حسمها منتخب بلاده بركلات الترجيح، وخضع عطال لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكدمة قوية فى عظمة الترقوة، ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين، وبالتالى الغياب عن باقى المباريات التى تنتهى الأسبوع المقبل.
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الجزائر تتأهل لنصف نهائي كان 2019 على حساب الأفيال

تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين منذ البداية ولم يحتج منتخب الجزائر أكثر من 20 دقيقة للوصول لشباك كوت ديفوار، حيث أحرز سفيان فيجولي هدف التقدم للجزائر.
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محرز: روح لاعبي الجزائر أكثر ما يسعدني في البطولة

أكد رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، والفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده امام غينيا في دور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية المقامة بمصر، مساء الأحد، أن المباراة لم تكن سهلة لأنها كانت أمام منافس قوي، مشيرًا إلى أن فريقه تمكن من استغلال الفرص التهديفية التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. وأعرب محرز، خلال تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة لقناة beIN Sports، عن سعادته بالمستوى القوي الذي يقدمه منتخب الجزائر في البطولة، والروح الرائعة التي تجمع كل اللاعبين المتواجدين بالقائمة.
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