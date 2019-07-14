بلايلي: مستعدون للموت من أجل شعبنا.. وشكرا للمصريين

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

يوسف بلايلي

أعرب يوسف البلايلي، نجم منتخب الجزائر، عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب بلاده على حساب نظيره النيجيري، مؤكدًا أن الشعب يستحق هذه الفرحة والفوز الذي جاء من أجلهم. وحقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على «استاد القاهرة» الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليتأهل فريقه إلى نهائي البطولة لمواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.

وأضاف بلايلي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن التوفيق حالف محاربي الصحراء في نهاية المباراة الصعبة، من أجل الشعب الجزائري. وتابع: «عشنا لحظات صعبة أمام منافس قوي، وحالفنا التوفيق وتمكننا من خطف الفوز، وأشكر شعبنا الجزائري، والشعب المصري الذي ساندنا في تلك البطولة، مستعدون للموت