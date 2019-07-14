اتحاد الكرة يقرر إلغاء مسابقتي 97 و98

تحرير:أحمد بركات ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

اتحاد الكرة

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قوائم الاندية الموسم المقبل ستشمل قيد 25 لاعبا بجانب 5 لاعبين من مواليد 97، وأكد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه تم الاتفاق على ذلك، مع إخطار الاندية بالقرار الرسمي خلال ساعات قليلة. ومن جانبه، أكد محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه تقرر بشكل رسمي إلغاء مسابقات 97 و98 الموسم المقبل، مشيرا في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إلى أنه تقرر الاكتفاء بمسابقات 99 و2001 و2003 و2004.

وأوضح سعد، أن إلغاء مسابقة مواليد 1997 جاء بالاتفاق مع شوقي غريب مدرب منتخب الوطني الأوليمبي. وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، طلب من مسؤولي اتحاد الكرة ومن كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل والمشرف السابق على المنتخب الأوليمبي، عدم إلغاء مسابقة مواليد 97 والإبقاء على المسابقة