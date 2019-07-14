رياضة

اتحاد الكرة يقرر إلغاء مسابقتي 97 و98

تحرير:أحمد بركات ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قوائم الاندية الموسم المقبل ستشمل قيد 25 لاعبا بجانب 5 لاعبين من مواليد 97، وأكد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه تم الاتفاق على ذلك، مع إخطار الاندية بالقرار الرسمي خلال ساعات قليلة. ومن جانبه، أكد محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه تقرر بشكل رسمي إلغاء مسابقات 97 و98 الموسم المقبل، مشيرا في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إلى أنه تقرر الاكتفاء بمسابقات 99 و2001 و2003 و2004.
وأوضح سعد، أن إلغاء مسابقة مواليد 1997 جاء بالاتفاق مع شوقي غريب مدرب منتخب الوطني الأوليمبي. وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، طلب من مسؤولي اتحاد الكرة ومن كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل والمشرف السابق على المنتخب الأوليمبي، عدم إلغاء مسابقة مواليد 97 والإبقاء على المسابقة
اقرأ المزيد
منتخب الجزائر

الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
محمد-ابراهيم-(12)

رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي. وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».
اقرأ المزيد من الأخبار
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

غرامة لقيد اللاعب إفريقيا لأي ناد مصري بعد 20 يوليو

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، سيوقع غرامة مالية على أي نادٍ مصري يقوم بقيد لاعب في قائمته الإفريقية بعد 20 يوليو الجاري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الكاف سيوقع غرامة على النادي بقيمة 500 دولار، وأوضح المصدر أن الاستثناء الأهم الذي تم الحصول عليه من الاتحاد الإفريقي، هو مشاركة اللاعب الذي يقيد بأي ناد مصري في البطولات الإفريقية في الدور الأول من البطولة بشكل طبيعي.
هانى-ابو-ريدة

أول تعليق من أبو ريدة على رفض كاف مد القيد الإفريقي

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضي. أضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرًا للظروف التي أوضحها الاتحاد المصري لكرة القدم.
حازم-امام (3)

حازم إمام يكشف كواليس استقالته وجلسته مع أجيري

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، على أن قرار عدم الاستمرار في الجبلاية كان محسومًا بالنسبة له منذ فترة كبيرة، وقال إمام عبر برنامج "وان تو" على الراديو: "لقد قررت عدم الترشح مجددًا في الانتخابات منذ 4 أشهر مضت، فالعمل العام في مصر صعب جدا، ويعرضك لهجوم شديد ودائم". وواصل: "العمل العام يأخذ أكثر مما يعطي، أقصد لا تحقق منه استفادة مادية، وبالطبع يمنح صاحبه قدرا من الشهرة". وأردف: "أرقام خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر تبدو طبيعية، إلا أن الأداء العام للفريق في كأس الأمم لم يرض طموحات الجميع".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org