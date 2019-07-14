رياضة

محرز: سددت الكرة بطلب من زملائي وهذه رسالتي للجمهور

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
رياض محرز
رياض محرز
أكد النجم الجزائري رياض محرز، أن منتخب بلاده خاض مباراة صعبة للغاية أمام فريق نيجيريا القوي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت معقدة بين الفريقين، في ظل بحث كل فريق عن ثغرة واحد للخروج بالفوز. وأوضح محرز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الركلة الحرة التي سجل منها هدف الفوز جاءت في وقت حاسم، وحالفه التوفيق في تسديدها في الشباك بنجاح، كاشفًا أن بعض زملائه طلبوا منه تسديد الركلة، لكنه أصر على تنفيذها، وتمكن من تسديدها بقوة لتعانق الشباك.
وواصل لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تصريحاته قائلًا: «شكرًا لكل الشعب الجزائري، وأطالبهم بالاحتفال لكن باحترام ومنطقية، ونتمنى أن نسعدهم بالفوز بلقب البطولة». وقاد محرز المنتخب الجزائري، لتحقيق فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على «استاد
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منتخب الجزائر

الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
محمد-ابراهيم-(12)

رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي. وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».
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الجزائر-ونيجيريا (3)

مدرب الجزائر: فقدت شعري في أمم إفريقيا

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن فوز فريقه الصعب على حساب نيجيريا، والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، حتى 19 يوليو الجاري، قائلا في تصريحات عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إنه لا يجد كلمات تصف ما يشعر به، موجها الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة. وأكد مدرب محاربي الصحراء، أن فريقه واجه صعوبات في الأدوار النهائية جعلته يواجه كوت ديفوار لمدة 120 دقيقة في مواجهة عصيبة، ثم منتخب نيجيريا القوي في أجواء صعبة ولم تحسم المباراة إلا في الوقت بدل الضائع.
الجزائر-وغينيا (10)

بلايلي: مستعدون للموت من أجل شعبنا.. وشكرا للمصريين

أعرب يوسف البلايلي، نجم منتخب الجزائر، عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب بلاده على حساب نظيره النيجيري، مؤكدًا أن الشعب يستحق هذه الفرحة والفوز الذي جاء من أجلهم. وحقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على «استاد القاهرة» الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليتأهل فريقه إلى نهائي البطولة لمواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
الجزائر وتنزانيا 1 (6)

الجزائر ضد نيجيريا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
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