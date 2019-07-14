محرز: سددت الكرة بطلب من زملائي وهذه رسالتي للجمهور

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

رياض محرز

أكد النجم الجزائري رياض محرز، أن منتخب بلاده خاض مباراة صعبة للغاية أمام فريق نيجيريا القوي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت معقدة بين الفريقين، في ظل بحث كل فريق عن ثغرة واحد للخروج بالفوز. وأوضح محرز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الركلة الحرة التي سجل منها هدف الفوز جاءت في وقت حاسم، وحالفه التوفيق في تسديدها في الشباك بنجاح، كاشفًا أن بعض زملائه طلبوا منه تسديد الركلة، لكنه أصر على تنفيذها، وتمكن من تسديدها بقوة لتعانق الشباك.

وواصل لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تصريحاته قائلًا: «شكرًا لكل الشعب الجزائري، وأطالبهم بالاحتفال لكن باحترام ومنطقية، ونتمنى أن نسعدهم بالفوز بلقب البطولة». وقاد محرز المنتخب الجزائري، لتحقيق فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على «استاد