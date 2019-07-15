أردوغان: ترامب قادر على إنقاذنا من عقوبات واشنطن

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

أردوغان وترامب

بلهجة توسّل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب قادر على إنقاذ أنقرة من عقوبات محتملة ستفرضها واشنطن بعد شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400، بحسب "سكاي نيوز عربية". واستلمت تركيا منذ يومين أول شحنة من قطع منظومة إس 400 من روسيا، رغم تحذير واشنطن من أن هذا الإجراء قد يتبعه عقوبات أمريكية. وأوردت محطة خبر ترك التلفزيونية عن أردوغان قوله أمام صحفيين أتراك إن ترامب "لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل (تطبيق) قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات"،

وأضاف أردوغان، وفقا لخبر ترك، "بما أن هذا هو الوضع، فإن على ترامب إيجاد حل وسط".وكان ترامب عبر عن تعاطفه مع الموقف التركي أثناء لقائه مع أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر الماضي، قائلا إن أنقرة اضطرت لشراء المنظومة إس-400 من موسكو لأن الإدارة الأمريكية السابقة رفضت بيعها صواريخ باتريوت.وأضاف