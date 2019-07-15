مدرب الجزائر: فقدت شعري في أمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص

جمال بلماضي

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن فوز فريقه الصعب على حساب نيجيريا، والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، حتى 19 يوليو الجاري، قائلا في تصريحات عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إنه لا يجد كلمات تصف ما يشعر به، موجها الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة. وأكد مدرب محاربي الصحراء، أن فريقه واجه صعوبات في الأدوار النهائية جعلته يواجه كوت ديفوار لمدة 120 دقيقة في مواجهة عصيبة، ثم منتخب نيجيريا القوي في أجواء صعبة ولم تحسم المباراة إلا في الوقت بدل الضائع.

وأضاف: «إجمالا نحن قدمنا مباراة استثنائية أمام نيجيريا وتمكننا من التأهل لنهائي البطولة، ونعلم أن منافسنا في النهائي صعب للغاية وهو المنتخب السنغالي، وعلينا الاستعداد له جيدا، لكن كل ما سنفعله الآن هو الحصول على قسط من الراحة». وسخر بلماضي من خسارته لوزنه في منافسات البطولة، قائلًا: «فقدت