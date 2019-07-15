رياضة

لاسارتي يتحدث عن صدمة صن داونز ورسالته لرباعي الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص
لاسارتي
لاسارتي
أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، إيجابية معسكر الفريق المُقام بمدينة إليكانتي في إسبانيا، مشيرًا إلى أنه مفيد جدًا وحقق أهداف الجهاز الفني، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يستعد فقط لخوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام مسابقة الدوري، وبعد انتهاء المسابقة سيكون الفريق في راحة دون مباريات سلبية لمدة تصل 20 يومًا، سيتم خلالها التخطيط للموسم الجديد. وقال لاسارتي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه لم يجتمع مع الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن عقب توديع كأس الأمم الإفريقية.
وواصل: "هم لاعبين أصحاب خبرات ويعلمون كيف يتخطون هذه المرحلة، ومتأكد أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل". وتابع: "الفوز بدرع الدوري هذا الموسم سيكون شيئا رائعا، وهذا سيزيد من ثقتنا في أنفسنا جميعًا، كان يوجد فرق 17 نقطة بيننا وبين متصدر الدوري في السابق، حاليًا نحن متقدمين بست نقاط في الدوري، وأعتقد أنه
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محمد-ابراهيم-(12)

رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي. وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».
الجزائر-ونيجيريا (3)

مدرب الجزائر: فقدت شعري في أمم إفريقيا

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن فوز فريقه الصعب على حساب نيجيريا، والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، حتى 19 يوليو الجاري، قائلا في تصريحات عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إنه لا يجد كلمات تصف ما يشعر به، موجها الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة. وأكد مدرب محاربي الصحراء، أن فريقه واجه صعوبات في الأدوار النهائية جعلته يواجه كوت ديفوار لمدة 120 دقيقة في مواجهة عصيبة، ثم منتخب نيجيريا القوي في أجواء صعبة ولم تحسم المباراة إلا في الوقت بدل الضائع.
السنغال وتونس (6)

نهائي أمم إفريقيا مواجهة بنكهة إنجليزية

أقيمت اليوم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث التقى منتخب السنغال مع منتخب تونس، وأسفرت هذه المواجهة عن تأهل أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للمباراة النهائية، بينما أسفرت المواجهة الثانية بين الجزائر ونيجيريا عن تأهل محاربي الصحراء بقيادة رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيلنهائي البطولة المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا يوم 17 يوليو.
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منتخب-المغرب‎ (2)

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (7)

اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
محمد-الشناوي (2)

لاسارتي يتحدث عن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب

أشاد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي القلعة الحمراء الدوليين، مع المنتخب الوطني، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أنه يتطلع إلى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام. وأشاد لاسارتي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة جنوب إفريقيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 16.
مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (1)

الأهلي يكشف عن برنامجه التدريبي قبل السفر لإسبانيا

حدد الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت أول من أمس، الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل. وبات من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.
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