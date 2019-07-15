لاسارتي يتحدث عن صدمة صن داونز ورسالته لرباعي الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص

لاسارتي

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، إيجابية معسكر الفريق المُقام بمدينة إليكانتي في إسبانيا، مشيرًا إلى أنه مفيد جدًا وحقق أهداف الجهاز الفني، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يستعد فقط لخوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام مسابقة الدوري، وبعد انتهاء المسابقة سيكون الفريق في راحة دون مباريات سلبية لمدة تصل 20 يومًا، سيتم خلالها التخطيط للموسم الجديد. وقال لاسارتي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه لم يجتمع مع الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن عقب توديع كأس الأمم الإفريقية.

وواصل: "هم لاعبين أصحاب خبرات ويعلمون كيف يتخطون هذه المرحلة، ومتأكد أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل". وتابع: "الفوز بدرع الدوري هذا الموسم سيكون شيئا رائعا، وهذا سيزيد من ثقتنا في أنفسنا جميعًا، كان يوجد فرق 17 نقطة بيننا وبين متصدر الدوري في السابق، حاليًا نحن متقدمين بست نقاط في الدوري، وأعتقد أنه