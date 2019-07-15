لاسارتي: رمضان صبحي مش مارادونا.. وصالح جمعة صامت

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص

رمضان صبحي

علق مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مقارنة رمضان صبحي لاعب الفريق بالأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قائلًا: "رمضان لاعب مهم، لكن لا ننسى أنه لاعب شاب دائمًا يتم مقارنته بمارادونا، لكن الثنائي مختلفين تمامًا، ورمضان لاعب لديه العديد من الإيجابيات وسيصل لأعلى مستوى مع الفريق". وتتواجد بعثة الأهلي في إسبانيا لخوض معسكر إعداد للمرحلة المقبلة واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وخوض المباراتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب والزمالك، حيث يتصدر االأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة.

وتحدث لاسارتي، عن صالح جمعة في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "فيسبوك": "صالح جمعة لاعب مميز وكان يعيش فترة سيئة في حياته، لكنه استطاع أن يطور من نفسه، وكان صامتًا، وأعد نفسه بدنيًا بشكل جيد، ولديه إحساس مشابه لرمضان، وأعتقد أن اللاعبين سيقدمان لنا أكثر من ذلك بكثير". وتتطرق مدرب