رياضة

لاسارتي: رمضان صبحي مش مارادونا.. وصالح جمعة صامت

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علق مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مقارنة رمضان صبحي لاعب الفريق بالأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قائلًا: "رمضان لاعب مهم، لكن لا ننسى أنه لاعب شاب دائمًا يتم مقارنته بمارادونا، لكن الثنائي مختلفين تمامًا، ورمضان لاعب لديه العديد من الإيجابيات وسيصل لأعلى مستوى مع الفريق". وتتواجد بعثة الأهلي في إسبانيا لخوض معسكر إعداد للمرحلة المقبلة واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وخوض المباراتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب والزمالك، حيث يتصدر االأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة.
وتحدث لاسارتي، عن صالح جمعة في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "فيسبوك": "صالح جمعة لاعب مميز وكان يعيش فترة سيئة في حياته، لكنه استطاع أن يطور من نفسه، وكان صامتًا، وأعد نفسه بدنيًا بشكل جيد، ولديه إحساس مشابه لرمضان، وأعتقد أن اللاعبين سيقدمان لنا أكثر من ذلك بكثير". وتتطرق مدرب
اقرأ المزيد
منتخب الجزائر

الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
محمد-ابراهيم-(12)

رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي. وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة (صور)

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تعاقد النادي مع أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة والمحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، وارتبط اسم أحمد إسماعيل بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وأكدت بعض التقارير الصحفية الاتفاق بين مسؤولي الزمالك واللاعب، لكن منذ قليل أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب، وحضر لمقر النادي بالجزيرة لتوقيع العقود، وإعلان النادي عن الصفقة عبر موقعه الرسمي.
محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك يسخر من الخطيب بعد خطف ثلاثي الأهلي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أثناء تقديمه صفقات فريق كرة اليد الجديدة، حيث نجحت القلعة البيضاء في التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة اليد وهم مصطفى خليل وأحمد حسام لاعبا الأهلي السابقين، ومحمد عبدالرحمن لاعب الأهلي وسموحة السابق وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة السابق. وأعلن رئيس الزمالك أيضا تجديد تعاقد فريق كرة اليد مع أحمد الأحمر لمدة موسمين، وقدم له الشكر بسبب رفضه العروض المغرية المقدمة له وتفضيله للبقاء في صفوف النادي الذي تربى فيه.
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
منتخب-المغرب‎ (2)

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org