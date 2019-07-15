رياضة

المقاولون: بيراميدز لم يحترمنا في صفقة أحمد علي

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن صفقة انتقال أحمد على مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز، بقيمة الشرط الجزائي، خلال الساعات الماضية، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد، أن «ما فعله بيراميدز لضم أحمد علي، تعامل بعيد عن الاحترام مع المقاولون العرب، وفوجئت بانضمامه لهم، ولم نكن نعلم أي شئ»، وواصل: «قرأنا عن صفقة انتقال أحمد علي في الصحف والمواقع مثل باقي الناس، اللاعب سدد نصف مليون جنيه للمقاولون قيمة الشرط الجزائي ورحل إلى بيراميدز».
ووقع مهاجم الذئاب السابق، على عقود انضمامه بشكل رسمى لنادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد بدون علم إدارة ناديه الحالى، مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون العرب. وتلقى صاحب الـ33 عامًا أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الذئاب على عدم
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محمد-ابراهيم-(12)

رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي. وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».
لاسارتي

لاسارتي يتحدث عن صدمة صن داونز ورسالته لرباعي الأهلي

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، إيجابية معسكر الفريق المُقام بمدينة إليكانتي في إسبانيا، مشيرًا إلى أنه مفيد جدًا وحقق أهداف الجهاز الفني، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يستعد فقط لخوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام مسابقة الدوري، وبعد انتهاء المسابقة سيكون الفريق في راحة دون مباريات سلبية لمدة تصل 20 يومًا، سيتم خلالها التخطيط للموسم الجديد. وقال لاسارتي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه لم يجتمع مع الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن عقب توديع كأس الأمم الإفريقية.
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مدرب الجزائر: فقدت شعري في أمم إفريقيا

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن فوز فريقه الصعب على حساب نيجيريا، والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، حتى 19 يوليو الجاري، قائلا في تصريحات عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إنه لا يجد كلمات تصف ما يشعر به، موجها الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة. وأكد مدرب محاربي الصحراء، أن فريقه واجه صعوبات في الأدوار النهائية جعلته يواجه كوت ديفوار لمدة 120 دقيقة في مواجهة عصيبة، ثم منتخب نيجيريا القوي في أجواء صعبة ولم تحسم المباراة إلا في الوقت بدل الضائع.
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احمد-علي-مهاجم-المقاولون

أحمد علي يرحل من المقاولون العرب إلى بيراميدز

وقع اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه بشكل رسمى لنادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد بدون علم إدارة ناديه الحالى، مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون العرب. وتلقى صاحب الـ33 عامًا أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة النادى وتعهد بعدم اللجوء لفقرة لشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رحب به مسؤولو المقاولون العرب الذين أعلنوا تمسكهم باللاعب في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
منتخب-المغرب‎ (2)

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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حسام البدري يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم نجم بيراميدز

كشف حسام البدري مدير إدارة الكرة بنادي بيراميدز، أن مسؤولي الفريق لم يحسموا أمر اللاعب إيريك تراوري في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حسبما أفاد لقناة نايل سبورت. وأعلن بيراميدز، أمس الاثنين، تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع أوغندا، بالتراضي بين الطرفين. وقال البدري: "لم نتلق عرضا من الزمالك لضم إيريك تراوري، إنها مجرد اجتهادات بشأنه بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل عبد الله السعيد ومحمد مجدي (قفشة)، ولا يوجد أي قرار رسمي من إدارة بيراميدز بشأن أي لاعب".
طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

رئيس المقاولون يكشف حقيقة توقيع طاهر محمد للأهلي

كشف المهندس محمد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التي أثيرت خلال الساعات الماضية عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة ذئاب الجبل على انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. ونفى رئيس نادي المقاولون وصول الطرفين لأي اتفاق، موضحًا أن الأمر لم يصل إلى مرحلة الجدية المطلوبة فيما يتعلق بشأن المفاوضات بين الأهلي والمقاولون، لأن ما يحدث لا يعدو كونه اتصالات شفهية فقط لم ترق إلى أي شيء جدي حتى الآن.
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