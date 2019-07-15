رياضة

رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي. وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».
وتابع: «لن نرضخ لأسلوب لي الذراع أو نخضع للإبتزاز الذي يتبعه وكيل محمد إبراهيم، حتى يجدد تعاقده بمقابل أعلى، وبالفعل عقد اللاعب اقترب من الانتهاء». وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل، موضحًا أن النادي أنهى اتفاقه مع 5 صفقات، بعضها تم بالفعل، وأن أحدهم يلعب
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الجزائر-ونيجيريا (3)

مدرب الجزائر: فقدت شعري في أمم إفريقيا

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن فوز فريقه الصعب على حساب نيجيريا، والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، حتى 19 يوليو الجاري، قائلا في تصريحات عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إنه لا يجد كلمات تصف ما يشعر به، موجها الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة. وأكد مدرب محاربي الصحراء، أن فريقه واجه صعوبات في الأدوار النهائية جعلته يواجه كوت ديفوار لمدة 120 دقيقة في مواجهة عصيبة، ثم منتخب نيجيريا القوي في أجواء صعبة ولم تحسم المباراة إلا في الوقت بدل الضائع.
السنغال وتونس (6)

نهائي أمم إفريقيا مواجهة بنكهة إنجليزية

أقيمت اليوم مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث التقى منتخب السنغال مع منتخب تونس، وأسفرت هذه المواجهة عن تأهل أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، للمباراة النهائية، بينما أسفرت المواجهة الثانية بين الجزائر ونيجيريا عن تأهل محاربي الصحراء بقيادة رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيلنهائي البطولة المقرر إقامته يوم 19 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا يوم 17 يوليو.
الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
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محمد-ابراهيم-(27)

الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
حسين-الشحات (2)

الشحات: أسمع أرقاما غريبة في صفقتي وهذا وعدي للجمهور

أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، على أهمية معسكر الفريق الحالي في إسبانيا، خاصة أن الجميع داخل الفريق من جهاز فني ولاعبين كانوا في حاجة إليه. وأضاف الشحات، خلال تصريحاته لقناة الأهلي، أن جميع اللاعبين يركزون بشدة خلال المعسكر لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة، مشيرًا إلى أن جمهور النادي الأحمر سانده بقوة في الفترة الماضية لاستعادة مستواه المعهود، وأنه يعده بعودته وجميع اللاعبين بمستوى أفضل من السابق. وأوضح أن هناك حالة من التركيز والرغبة الكبير لدى الجميع داخل المعسكر لحسم بطولة الدوري، وإسعاد الجماهير كتعويض عن ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا.
كهربا

رئيس الزمالك يفتح النار على كهربا: كنت بتركب توك توك

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، بسبب انقطاعه عن التدريبات طيلة الأيام الماضية، قائلًا: «كهربا أثبت أنه ناكر للجميل رغم أن الزمالك صاحب الفضل عليه، وجعله يجمع أكثر من 150 مليون جنيه بسبب إعارته مرتين لنادي اتحاد جدة السعودي». وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، أن كهربا بعد أن كان يركب "توك توك" أصبح يركب الآن سيارة ثمنها 20 مليون جنيه، بسبب فضل نادي الزمالك عليه.
كهربا

رئيس الزمالك عن كهربا: الأهلي ما يقدرش ياخد لاعب مني

تحدث رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أنباء انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات قادمة، حيث أن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منهم عامين فقط. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن توقيع كهربا الأهلي وهو ما نفاه وكيله وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه.
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