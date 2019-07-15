رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم
تحرير:سعد الدين محمود
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ ص
محمد إبراهيم
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي.
وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».
وتابع: «لن نرضخ لأسلوب لي الذراع أو نخضع للإبتزاز الذي يتبعه وكيل محمد إبراهيم، حتى يجدد تعاقده بمقابل أعلى، وبالفعل عقد اللاعب اقترب من الانتهاء».
وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل، موضحًا أن النادي أنهى اتفاقه مع 5 صفقات، بعضها تم بالفعل، وأن أحدهم يلعب
وتابع: «لن نرضخ لأسلوب لي الذراع أو نخضع للإبتزاز الذي يتبعه وكيل محمد إبراهيم، حتى يجدد تعاقده بمقابل أعلى، وبالفعل عقد اللاعب اقترب من الانتهاء».
وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل، موضحًا أن النادي أنهى اتفاقه مع 5 صفقات، بعضها تم بالفعل، وأن أحدهم يلعب في نفس مركز محمود عبد المنعم «كهربا» سيتم الإعلان بشكل رسمي قريبا.
وكشف أن الصفقات الخمس تضم 3 لاعبين مصريين دوليين، وثنائي أجنبي عربي أحدهم يلعب في مركز الجناح الذي كان يشغله كهربا.
وتنتظر الزمالك 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري المصري، أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري، ثم مع الإسماعيلي يوم 24 يوليو، وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر ذاته، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.