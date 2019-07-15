رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ ص

محمد إبراهيم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي. وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».

وتابع: «لن نرضخ لأسلوب لي الذراع أو نخضع للإبتزاز الذي يتبعه وكيل محمد إبراهيم، حتى يجدد تعاقده بمقابل أعلى، وبالفعل عقد اللاعب اقترب من الانتهاء». وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل، موضحًا أن النادي أنهى اتفاقه مع 5 صفقات، بعضها تم بالفعل، وأن أحدهم يلعب