صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ ص

كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».

وواصل: «لدي صور عديدة تدين كهربا، وقد تعصف بمستقبله وتجعله غير قادر على ممارسة كرة القدم مرة أخرى، وسأنتظر فيما يخص نشرها إلى آخر وقت ممكن». وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد، موضحًا أن النادي أنهى اتفاقه مع 5 صفقات، بعضها تم بالفعل، وأن أحدهم يلعب في نفس