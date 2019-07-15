رياضة

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ ص
كهربا
كهربا
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
وواصل: «لدي صور عديدة تدين كهربا، وقد تعصف بمستقبله وتجعله غير قادر على ممارسة كرة القدم مرة أخرى، وسأنتظر فيما يخص نشرها إلى آخر وقت ممكن». وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد، موضحًا أن النادي أنهى اتفاقه مع 5 صفقات، بعضها تم بالفعل، وأن أحدهم يلعب في نفس
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الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

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كهربا

كهربا يخرج عن صمته وينفجر: لكل فعل رد فعل

وجه محمود عبد المنعم «كهربا» نجم نادي الزمالك، رسالة لمنتقديه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر حسابه على «إنستجرام» دون توضيح أية تفاصيل. وشهدت الأيام الماضية أزمة بين كهربا ونادي الزمالك، بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك، وهو ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب، بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات.
كهربا

رئيس الزمالك يفتح النار على كهربا: كنت بتركب توك توك

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، بسبب انقطاعه عن التدريبات طيلة الأيام الماضية، قائلًا: «كهربا أثبت أنه ناكر للجميل رغم أن الزمالك صاحب الفضل عليه، وجعله يجمع أكثر من 150 مليون جنيه بسبب إعارته مرتين لنادي اتحاد جدة السعودي». وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، أن كهربا بعد أن كان يركب "توك توك" أصبح يركب الآن سيارة ثمنها 20 مليون جنيه، بسبب فضل نادي الزمالك عليه.
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الزمالك يُحيل كهربا للتحقيق.. تعرف على السبب

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بإحالة محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء، إلى التحقيق، وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين، وكان رئيس نادي الزمالك، تحدث عن أنباء انتقال لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات مقبلة، حيث إن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منها عامان فقط».
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