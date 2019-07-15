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بـ«لي الأذرع».. تركيا تواصل مخطط السطو على غاز قبرص

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ ص
أردوغان
أردوغان
لي الأذرع وفرض الخطط كواقع حتمي، سياسة ترسيها القيادة التركية في التعامل مع ملف الغاز القبرصي رغما عن إرادة حكومة قبرص، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، يوم الأحد، عندما أكد أن بلاده ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية، إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا، مقترح زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، الذي يقضي بتعاون الجانبين على الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، بزعم أن قبول المقترح يسهم في إحلال السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بحسب مقال لأوغلو في صحيفة سايبراس بوست.
ويشدد الوزير التركي خلال مقاله، على أن بلاده ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك "بكل تصميم وبدون تغيير"، وذلك حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها أقينجي يوم السبت للتعاون بين الجانبين، وفقا لما نقلته رويترز.وألهبت تركيا التوتر مع قبرص، بإرسال
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أردوغان: ترامب قادر على إنقاذنا من عقوبات واشنطن

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مستقبل اقتصادي مظلم ينتظر تركيا بعد صفقة «إس 400»

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نتنياهو يرد على نصر الله: سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان

"سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان" هكذا هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حزب الله" اللبناني إذا ارتكب "أي غلطة". وأضاف نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن "حزب الله إذا تجرأ على القيام بحماقة ومهاجمة إسرائيل، سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان"، وفقا لشبكة "روسيا اليوم". تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي في أعقاب تصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها قدرة قواته على استهداف إسرائيل بالكامل.
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أردوغان: ترامب قادر على إنقاذنا من عقوبات واشنطن

بلهجة توسّل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب قادر على إنقاذ أنقرة من عقوبات محتملة ستفرضها واشنطن بعد شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400، بحسب "سكاي نيوز عربية". واستلمت تركيا منذ يومين أول شحنة من قطع منظومة إس 400 من روسيا، رغم تحذير واشنطن من أن هذا الإجراء قد يتبعه عقوبات أمريكية. وأوردت محطة خبر ترك التلفزيونية عن أردوغان قوله أمام صحفيين أتراك إن ترامب "لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل (تطبيق) قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات"،
رجب طيب اردوغان (1)

مستقبل اقتصادي مظلم ينتظر تركيا بعد صفقة «إس 400»

لا تزال أصداء تسلّم تركيا أولى شحنات منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية، تدوي في أوساط أنقرة السياسية والاقتصادية على حد سواء، وهو الأمر الذي كانت له تبعات ضخمة في كل المجالات التي تراهن عليها أنقرة بقوة. ورأى العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إتمام الصفقة مع الروس، أظهر أنه لا يتمتع بالقدرة على تقييم الظروف التي مرت بها بلاده خلال العام الماضي، والتي أدت إلى أزمات ضخمة على المستوى الاقتصادي.
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الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بسبب التنقيب في المتوسط

صرح الاتحاد الأوروبي بأنه سيدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات حيال تركيا، إذا استمرت في عمليات التنقيب بشرق البحر المتوسط، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل، أو طبيعة الإجراءات المقرر أن يتخذها الاتحاد ضد تركيا. وعبرت وزارة الخارجية المصرية، أول من أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص".
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صراع في «المتوسط».. مصر تحذر من تنقيب تركيا عن الغاز

عبرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، ما يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط". وأكدت الخارجية المصرية ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي. وكانت سفينة تركية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز رست قرب قبرص قبالة ساحلها، الإثنين، ما دفع عددًا من الدول إلى توجيه احتجاجات شديدة.
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