بـ«لي الأذرع».. تركيا تواصل مخطط السطو على غاز قبرص

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ ص

أردوغان

لي الأذرع وفرض الخطط كواقع حتمي، سياسة ترسيها القيادة التركية في التعامل مع ملف الغاز القبرصي رغما عن إرادة حكومة قبرص، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، يوم الأحد، عندما أكد أن بلاده ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية، إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا، مقترح زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، الذي يقضي بتعاون الجانبين على الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، بزعم أن قبول المقترح يسهم في إحلال السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بحسب مقال لأوغلو في صحيفة سايبراس بوست.

ويشدد الوزير التركي خلال مقاله، على أن بلاده ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك "بكل تصميم وبدون تغيير"، وذلك حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها أقينجي يوم السبت للتعاون بين الجانبين، وفقا لما نقلته رويترز.وألهبت تركيا التوتر مع قبرص، بإرسال