الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير
تحرير:أحمد مطاوع
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ ص
منتخب الجزائر
فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
في الجزائر، أسفرت الاحتفالات الجنونية، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، في حادث انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب بلدهم على النسور الخضراء، الحادث وقع أثناء سير الشاحنة في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية.
ومن موطن جميلة بو حريد، إلى فرنسا التي
في الجزائر، أسفرت الاحتفالات الجنونية، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، في حادث انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب بلدهم على النسور الخضراء، الحادث وقع أثناء سير الشاحنة في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية.
ومن موطن جميلة بو حريد، إلى فرنسا التي اكتست خلال الساعات الماضية بالأبيض والأخضر، حيث احتشد عشرات الآلاف من الجزائريين في شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى، للاحتفال بتأهل منتخبهم للمباراة النهائية، والاقتراب بقوة من الفوز بكأس إفريقيا الثاني في تاريخهم بعد 29 عاما من اقتناص اللقب الأول، لكن وسط هذه الفرحة الغامرة كان هناك قلبا في القاهرة قلقا عليهم، قرر أن يحول مخاوفه إلى نصيحة.
النجم رياض محرز، قائد المنتخب وصاحب فرحة الجزائريين الليلة والتي ستستمر حتى بدء المباراة النهائية، وجه رسالة إلى مشجعي المنتخب الجزائري في فرنسا، طالبهم فيها بـ"الاحترام"، إذ قال: "أطلب من أنصارنا أن يحتفوا باحترام، ومثلما شرفناهم أتمنى أن يُشرفونا، هم أيضا بالخارج"، محذرا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام منها سكاي نيوز، من أن "هناك كثيرون يريدون استغلال مثل هذه الأوضاع للسباحة في المياه العكرة، وعليهم أن يعوا ذلك".
ويعد محرز، عريس الفرحة الكبيرة وبطلها الأول، بعدما سجل الليلة هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في عمر المباراة (الدقيقة 95)، ليقود محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية على استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل، أمام أسود التيرانجا.
وبآمال مرتفعة يلتقي المنتخب الجزائري بقياد جمال بلماضي، مع نظيره السنغالي، للمرة الثانية خلال أحداث "كان 2019"، إذ سبق وتغلب محرز ورفاقه، على ساديو مانيه وأصدقائه في دور المجموعات، بهدف نظيف أحرزه يوسف البلايلي.