رياضة

الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

تحرير:أحمد مطاوع ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ ص
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.
في الجزائر، أسفرت الاحتفالات الجنونية، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، في حادث انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب بلدهم على النسور الخضراء، الحادث وقع أثناء سير الشاحنة في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. ومن موطن جميلة بو حريد، إلى فرنسا التي
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رسالة نارية من رئيس الزمالك لمحمد إبراهيم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وكيل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، يتعمد إثارة المشاكل كلما ظهر اللاعب بشكل جيد واقترب موعد تجديد تعاقده، بهدف زيادة سعره، وذلك بتسريب أخبار تفيد بأن اللاعب يتفاوض مع النادي الأهلي الغريم التقليدي. وشدد خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، على أن «من يريد الرحيل عن الزمالك حتى إذا كانت وجهته النادي الأهلي فيجلب عرضًا ويرحل، وأقول لمحمد إبراهيم ابتعد عن وكيلك، فليس أنا من يحدث معه هذه التصرفات».
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون: بيراميدز لم يحترمنا في صفقة أحمد علي

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن صفقة انتقال أحمد على مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز، بقيمة الشرط الجزائي، خلال الساعات الماضية، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد، أن «ما فعله بيراميدز لضم أحمد علي، تعامل بعيد عن الاحترام مع المقاولون العرب، وفوجئت بانضمامه لهم، ولم نكن نعلم أي شئ»، وواصل: «قرأنا عن صفقة انتقال أحمد علي في الصحف والمواقع مثل باقي الناس، اللاعب سدد نصف مليون جنيه للمقاولون قيمة الشرط الجزائي ورحل إلى بيراميدز».
لاسارتي

لاسارتي يتحدث عن صدمة صن داونز ورسالته لرباعي الأهلي

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، إيجابية معسكر الفريق المُقام بمدينة إليكانتي في إسبانيا، مشيرًا إلى أنه مفيد جدًا وحقق أهداف الجهاز الفني، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يستعد فقط لخوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام مسابقة الدوري، وبعد انتهاء المسابقة سيكون الفريق في راحة دون مباريات سلبية لمدة تصل 20 يومًا، سيتم خلالها التخطيط للموسم الجديد. وقال لاسارتي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه لم يجتمع مع الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن عقب توديع كأس الأمم الإفريقية.
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مدرب الجزائر: فقدت شعري في أمم إفريقيا

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن فوز فريقه الصعب على حساب نيجيريا، والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، حتى 19 يوليو الجاري، قائلا في تصريحات عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إنه لا يجد كلمات تصف ما يشعر به، موجها الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة. وأكد مدرب محاربي الصحراء، أن فريقه واجه صعوبات في الأدوار النهائية جعلته يواجه كوت ديفوار لمدة 120 دقيقة في مواجهة عصيبة، ثم منتخب نيجيريا القوي في أجواء صعبة ولم تحسم المباراة إلا في الوقت بدل الضائع.
الجزائر-ونيجيريا (5)

رياض محرز يقود الجزائر للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

حقق المنتخب الجزائري فوزًا قاتلا على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أحرز ويليام إيكونج مدافع نيجيريا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وتعادل إيجالو لنيجيريا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يخطف رياض محرز هدف الفوز للجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليقود منتخب بلاده نحو التأهل ومواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.
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بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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مدرب الجزائر يسعى لتكرار سيناريو قطر في كان 2019

أكد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، أن مرحلة دور المجموعات بكأس الأمم كانت بمثابة بطولة مصغرة، انتهت بنجاح بعد حصد العلامة الكاملة ولكن المرحلة القادمة ستكون أشبه بالكؤوس، وأوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء غينيا، أن التعامل النفسي مع المباريات سيكون مختلفا، لأنها أشبه باللقاء الفاصل. ونوة بلماضي على أن تاريخ غينيا ضد الجزائر يبدو كبيرا وبالتالي عليهم تحقيق الفوز وتصحيح المسار، وأشار إلى أن المديح الذي تلقاه في الدور الأول لن يجعل الفريق يدخل المباراة بثقة زائدة خاصة أن الفريق مطالب بالتواضع فعلى اللاعبين ألا يشعروا بأنهم يطيرون في السماء.
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