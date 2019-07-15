الدماء تعكر فرحة الجزائر بنهائي إفريقيا.. ورسالة تحذير

تحرير:أحمد مطاوع ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ ص

منتخب الجزائر

فوزا مثيرا حققه المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، لكن الإثارة لم تتوقف مع إطلاق الحكم الجامبي بكاري جاسما صافرة النهاية، معلنا وصول محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية أمام السنغال، إذ شهدت احتفالات الجزائريون، حالة من السعادة المفرطة في الجزائر وفرنسا، انتهت بحادث مأساوي في بلد المليون شهيد، ورسالة تحذيرية من القاهرة بعثها نجم الفرحة الجزائرية وبطلها الأول، إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا بأعلام بلدهم في أرض النور والجمال.

في الجزائر، أسفرت الاحتفالات الجنونية، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، في حادث انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب بلدهم على النسور الخضراء، الحادث وقع أثناء سير الشاحنة في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. ومن موطن جميلة بو حريد، إلى فرنسا التي