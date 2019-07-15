«أنتم أسوأ من العرب».. مجندة إثيوبية تفجر أزمة في جيش الاحتلال

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ ص

مجندة إثيوبية في جيش الاحتلال

أزمة جديدة تضرب أركان التعددية المزعومة التي تدعيها إسرائيل وتروج لنفسها بها كذبا، عبر استخدام شعارات مزيفة مثل البلد المتسامح مع الجميع والمجتمع الذي يحترم الآخر، قبل أن تعريهم وتفضحهم أمام العالم كله أزمة يهود الفلاشا الإثيوبيين، والعنف الذي واجهوه خلال تظاهراتهم الأخيرة، إلا أن هذه المرة كانت الأزمة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين صفوفه، إذ تحدثت تقارير إعلامية، عن ما يواجهه يهود الفلاشا من "التمييز والعنصرية" بشكل يومي داخل ثكنات الجيش الغاصب.

بدأت الأزمة بعد أن روت المجندة الإسرائيلية، تالي ماتوكو، صاحبة الأصول الإثيوبية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، تفاصيل ما تعرضت له الأسبوع الماضي، في إحدى القواعد التي تؤدي فيها خدمة العسكرية، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، عن التليفزيون الإسرائيلي.وقالت ماتوكو، التي تنتمي إلى يهود الفلاشا، إنها كانت