طقس اليوم معتدل شمالا.. وشديد الحرارة جنوبا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 25 36 طنطا 24 35 دمنهور 24 33 الإسكندرية 24 32 بلطيم 25 31 مطروح 24 30 السلوم 23 32 سيوة 23 39 بورسعيد 25 30 دمياط 25 30 الزقازيق 24 37 الإسماعيلية 24 37 السويس 24 36 العريش 23 32 رفح 23 31 رأس سدر 25 39 نخل 20 37 نويبع 26