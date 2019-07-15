«التخابر وحرق نقطة المنيب» أبرز محاكمات الاثنين
التحقيقات نسبت إلى «مرسي وبديع» وأتباعهم إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية
تحرير:سماح عوض الله
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص
رئيس المحكمة بقضية التخابر
يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها استئناف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر محاكمة الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي، و24 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، باتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة متهمين بأحداث حرق نقطة شرطة المنيب.
التخابر
يٌحاكم بقضية التخابر 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس"، المتهمون فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي
التخابر
يٌحاكم بقضية التخابر 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس"، المتهمون فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها
وتعقد القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015، حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
جدير بالذكر أن محمد مرسي العياط، توفى خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر أمس الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق، وعقب انتهاء كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط والمتهمين داخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه.
أوضحت النيابة أنه تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته، وقد حضر للمستشفى متوفَّى فى الساعة الرابعة والخمسين دقيقة مساء، وتبيّن عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة به.
حرق نقطة المنيب
تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إلى مرافعات الدفاع فى إعادة محاكمة متهمين اثنين بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفي.
«بلطجة وإتاوات».. سقوط فتوات المحاجر بالقاهرة
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.