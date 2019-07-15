«التخابر وحرق نقطة المنيب» أبرز محاكمات الاثنين

التحقيقات نسبت إلى «مرسي وبديع» وأتباعهم إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية

تحرير:سماح عوض الله ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص

رئيس المحكمة بقضية التخابر

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها استئناف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر محاكمة الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي، و24 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، باتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة متهمين بأحداث حرق نقطة شرطة المنيب.

التخابر يٌحاكم بقضية التخابر 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس"، المتهمون فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي