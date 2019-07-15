بعد تأهل الجزائر.. القبض على 282 شخصا في فرنسا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

منتخب الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن ضبط 282 شخصا، مساء أمس الأحد، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن، إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على حساب منتخب نيجيريا، بعد الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، وذلك بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية في الساعة السادسة صباحا، ولم تتبين طبيعة الصدامات على الفور، وما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

وفي نفس السياق، في الجزائر، أسفرت الاحتفالات الجنونية، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، في حادث انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب بلدهم على النسور الخضراء، الحادث وقع أثناء سير الشاحنة في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية.ووجه النجم رياض محرز قائد