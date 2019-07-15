تتوافق مع الشريعة| ما البنوك الإسلامية وفروعها بمصر؟

تقدم البنوك المحلية العاملة في مصر وبعض البنوك الحكومية مجموعة من المنتجات الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة، وانتشرت في الفترة الأخيرة العديد من فروع هذه البنوك
يوجد في مصر عدد من البنوك الإسلامية التى تتوافق مع معاملات الشريعة الإسلامية، بينما تقدم البنوك المحلية التقليدية بعض المنتجات والخدمات المتوافقة أيضا مع الشريعة، حيث يوجد في السوق المحلية نحو 14 بنكا يقدم المنتجات الإسلامية، كما يوجد نحو 3 بنوك فقط إسلامية تعمل في مصر، وهي بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وهناك بعض البنوك التي تتيح فروعا للمعاملات الإسلامية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى جانب البنك المصري الخليجي.
ما البنوك الإسلامية؟
هي عبارة عن بنوك تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تستهدف تحقيق المنهج الإسلامي في المعاملات، وذلك بغرض المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي كافةً.
وتنقسم أهداف البنوك الإسلامية على قسمين، يتعلق
ما البنوك الإسلامية؟
هي عبارة عن بنوك تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تستهدف تحقيق المنهج الإسلامي في المعاملات، وذلك بغرض المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي كافةً.
وتنقسم أهداف البنوك الإسلامية على قسمين، يتعلق أولهما بالبنك الإسلامي باعتباره مؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق الربح حتى يمكنها الاستمرار في السوق، ويتم ذلك عن طريق جذب الودائع وتنميتها، في ما يعد من أهم أهداف البنوك الإسلامية، ومن ثم استثمار هذه الودائع بالطرق الشرعية الصحيحة كالمرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والاستصناع.
أما القسم الثاني فيتركز حول دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وذلك من خلال القيام بمشاريع خيرية أو تقديم القروض الحسنة أو إنشاء المشاريع الاجتماعية.
الفرق بين الفائدة في البنوك التقليدية والعائد في الإسلامية
الفائدة في البنوك التقليدية هي عبارة عن نسبة محددة مسبقا من رأس المال مع ضمان رأس المال وفقا للمعادلة التالية: سعر الفائدة x المدة x رأس المال.
أما العائد في البنوك الإسلامية، فهو عبارة عن محصلة ناتج الربحية المحققة فعليا من الأنشطة المتوافقة مع الشريعة من بيع أو شراء أو غيره، ويتم توزيعه بين العميل والبنك مع عدم ضمان رأس المال.
خدمات البنوك الإسلامية
تطرح البنوك الإسلامية مجموعة من الأوعية الادخارية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتشمل كلا من:
- الحساب الجاري غير المنتج للأرباح.
- الأوعية الادخارية من (استثماري- توفير- شهادات ادخار- صناديق الاستثمار الإسلامية).
- صيغ التمويل (مرابحة -مشاركة -مضاربة- الإجارة- الاستصناع).
- الخدمات المصرفية وهي خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وبطاقات الائتمان والتحويلات وخزائن الأمانات.
صناديق استثمار
يعتزم بنك البركة مصر، وهو يعد أحد البنوك الإسلامية التي تعمل في مصر، إطلاق صندوق للاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد اليومى لأسواق النقد، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحت مسمى البركات، بحجم 100 مليون جنيه، على أن تديره شركة المجموعة المالية "هيرمس" لإدارة صناديق الاستثمار.
ووفقا لنشرة الاكتتاب، فالصندوق المنتظر سيختص بالاستثمار فى الأوراق المالية المقيمة بالجنيه المصرى، كما اشترط ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أدوات الدين وشهادات الادخار على 80% من حجم الصندوق، مع إمكانية زيادة تلك النسبة إلى 100% فى حالة عدم توافر فرص استثمارية أخرى.
مزايا البنوك الإسلامية
- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
- الالتزام بالضوابط الشرعية في جميع المنتجات والخدمات المصرفية.
- وجود هيئة رقابة شرعية للتأكد من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات داخل المصارف الإسلامية.
- جميع المعاملات تتم في سلع وخدمات.
فروع البنوك الإسلامية
يبلغ عدد فروع البنوك الإسلامية في مصر نحو 231 فرعا، بينما يبلغ عدد العملاء في البنوك الإسلامية نحو 3 ملايين عميل.
وتتوقع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن تقوم البنوك الإسلامية في مصر بضخ تمويلات تصل إلى 9 مليارات جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وسجل إجمالي حجم القروض الممنوحة وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، نحو 226 مليار جنيه، في مقابل نحو 185 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بنمو سنوي 22%.