تتوافق مع الشريعة| ما البنوك الإسلامية وفروعها بمصر؟

تقدم البنوك المحلية العاملة في مصر وبعض البنوك الحكومية مجموعة من المنتجات الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة، وانتشرت في الفترة الأخيرة العديد من فروع هذه البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

بنوك

يوجد في مصر عدد من البنوك الإسلامية التى تتوافق مع معاملات الشريعة الإسلامية، بينما تقدم البنوك المحلية التقليدية بعض المنتجات والخدمات المتوافقة أيضا مع الشريعة، حيث يوجد في السوق المحلية نحو 14 بنكا يقدم المنتجات الإسلامية، كما يوجد نحو 3 بنوك فقط إسلامية تعمل في مصر، وهي بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي. وهناك بعض البنوك التي تتيح فروعا للمعاملات الإسلامية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى جانب البنك المصري الخليجي.

ما البنوك الإسلامية؟ هي عبارة عن بنوك تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تستهدف تحقيق المنهج الإسلامي في المعاملات، وذلك بغرض المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي كافةً. وتنقسم أهداف البنوك الإسلامية على قسمين، يتعلق