جريمة

مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث بقنا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
حادث سير - صورة أرشيفية
حادث سير - صورة أرشيفية
لقي، اليوم الإثنين، 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطار من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، وذلك إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، بينما نقل المصابين لمستشفي قنا الجامعي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ويفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه،
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

«التخابر وحرق نقطة المنيب» أبرز محاكمات الاثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها استئناف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر محاكمة الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي، و24 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، باتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة متهمين بأحداث حرق نقطة شرطة المنيب.
قطع- اصبع- طفل- صغير‎ (3)

حبس ممرضة 15 يوما في «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

جدد قاضي المعارضات في محكمة قليوب الجزئية، اليوم الأحد، حبس ممرضة تدعى "ك س" بالمركز الطبي بمنطي 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهام ولي أمر طفل عمره شهر بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله بسبب إجرائها جراحة طهارة خاطئة ما أدى إلى مضاعفات وتعريض حياته للخطر، وكان مواطن يُدعى "أ.ح .ع " 39 عامًا يُقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة قد اتهم ممرضة فى محضر رسمى بإجراء عملية طهارة لنجله "م" البالغ من العمر شهر.
جثة طفل - أرشيفية

القصاص لدماء «روان».. زوج الأم قتلها بسبب بكائها

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعتها الصغيرة، التي أنجبتها خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «هيام»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلتها الصغيرة جثة هامدة، لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن أقل مشاعر الرحمة والإنسانية، رحلت الطفلة «روان» غير آسفة على شهوات أمها ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر دون مراعاة لحقوق طفلتها والاهتمام بها وهو واجبها المقدس الذي حثها عليه الدين الإسلامي الحنيف، واليوم انتهى المطاف بحكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لزوج الأم.
ثانوية-عامة‎ (2)

انتحار وأزمة قلبية.. ضحايا نتيجة الثانوية بالشرقية

«الثانوية العامة».. شعار للرُعب رفعته الأسرة المصرية قبل سنواتٍ طوال؛ بعدما تخطى الإحساس مُجرد مرحلة تعليمية أو سنوات عابرة في حياة أبنائهم الطلاب، حتى وصل الأمر بالبعض لاعتبارها الاختبار الحقيقي الذي يتحدد عليه مستقبل الطالب، إما بالنجاح في حياته كلها، أو بحجز مكان ضمن الفشلة، متناسين في ذلك أن المقاهي تعُج بحملة الشهادات والمؤهلات العليا، بل والأنكى أن الأمور تكاد تتساوى في المُحصلة النهائية فور التخرج، فالجميع سواسية «طوابير» في الأعمال الحُرة بعدما ضاقت المهن والمناصب بأصحابها.
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. والبداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطار من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى بداzرة مركز سمسطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
نقل مصابين - أرشيفية

بينهم روسيتان ولبنانية..إصابة 5 في حادث تصادم بمطروح

أصيب 5 أشخاص من بينهم سيدتان روسيتان وأخري لبنانية الجنسية، فجر اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين بعضهما البعض، بالكيلو 140 بمنطقة سيدي عبد الرحمن، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية - الساحلى، بالكيلو 140، مما أدى إلى وقوع إصابات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفسيات لتلقى العلاج.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص في حادثي تصادم على طريقي مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، إذ اصطدمت سيارتان بالطريق الزراعي أمام قرية البيضا بمركز كفر الدوار، وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر الحادث عن إصابة "دينا ا"، 13 سنة، "فاتن ا"، 10 سنوات، "ملك ا"، 6 سنوات، "محمود ا"، 3 سنوات، "إبراهيم م"، 35 سنة، "مها ع"، 30 سنة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 29 سودانيا في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي

تعرض 29 شخصا يحملون الجنسية السودانية، للإصابة، اليوم الخميس، وذلك إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل بالكيلو 50 على الطريق الصحراوي الشرقي "قنا - سوهاج"، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، بالحادث، وكشفت تحريات العميد محمود حسن مدير المباحث الجنائية، أنه وقع انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانيين بالكيلو 50 على الطريق الصحراوى نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
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