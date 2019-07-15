مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث بقنا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

حادث سير - صورة أرشيفية

لقي، اليوم الإثنين، 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطار من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، وذلك إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، بينما نقل المصابين لمستشفي قنا الجامعي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه،