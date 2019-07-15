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صحف الإمارات: مفاوضات الحديدة بعرض البحر بسبب الحوثي

الصحف أشارت إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال في كلمة أذاعها التليفزيون الرسمي، أمس الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لكن بشروط
تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت الدعوة الأوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "واشنطن تبحث معاقبة تركيا بسبب إس-400"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيجاد حل وسط، لتجنيب بلاده العقوبات، جراء تسلمها منظومة "إس-400" الروسية، معتبراً أن الاتفاق كان ضرورة.
يأتي ذلك في وقت تسلم أنقرة المنظومة الروسية، مع وصول ثلاث طائرات محملة بالمعدات إلى قاعدة مرتد الجوية، بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن اتفقت على حزمة عقوبات وتعتزم الإعلان عنها في غضون أيام، موضحين أن القرار بانتظار "توقيع الرئيس". وأوضحت صحيفة "البيان" أن حزمة عقوبات أمريكية ضد تركيا رداً على
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الجزائر-ونيجيريا (4)

7 وفيات و5 مصابين.. حصيلة حادث مشجعي الجزائر

ارتفع عدد وفيات حادث السير، الذي وقع في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، إلى 7 أشخاص. وكانت شاحنة تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب الجزائر على منتخب نيجيريا في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قد انحرفت عن طريقها، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وبعدها ارتفع عدد الوفيات، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الألمانية. وفاز ثعالب الصحراء على النسور الخضراء، أمس الأحد، في مباراة الصعود للدور النهائي بهدف قاتل أحرزه اللاعب رياض محرز كابتن الفريق، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
احتجاجات-حركة-السترات-الصفراء-فى-فرنسا (3)

في يوم الباستيل.. اعتقال 152 من «السترات الصفراء»

اندلعت اشتباكات عنيفة مصحوبة بالغاز المسيل للدموع بين الشرطة الفرنسية وحركة السترات الصفراء فى ذكرى احتفال البلاد بالعيد الوطني "يوم الباستيل"، بحسب "رويترز". وذكرت وكالة الأنباء أن الشرطة الفرنسية فرقت تجمعًا لمتظاهرى السترات الصفراء فى حى الشانزيليزيه، بينما رشق المتظاهرون الشرطة بمقذوفات متنوعة. وأضافت أن مجموعات أخري من المتظاهرين المقنعين بدأت اقتحام الحى مجددا والإشتباك مع الشرطة. وتابعت "رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية وقضائية أن الشرطة اعتقلت 152 من السترات الصفراء لاشتراكهم في الاشتباكات.
مظاهرات السودان

مقتل متظاهر سوداني برصاص في الرأس (فيديو)

قتل متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار بجنوب شرق السودان، بحسب "فرانس 24". ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار (نحو 500 كلم جنوب شرق الخرطوم) بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة. وقال شاهد إنّ "سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع". وأضاف أنّ "قوات الدعم السريع أطلقت النيران في الهواء ثم على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة متظاهرين آخرين".
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صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
ميناء-الحديدة

اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة..هل تنتهي الحرب؟

وصل فريق الحكومة اليمنية للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي قبالة ميناء الحديدة للمشاركة في الاجتماع الخامس المشترك في لجنة إعادة الانتشار، ويعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيا الحوثي. وذكرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في المياه الدولية نظرا لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ بمدينة الحديدة، ومن المتوقع أن يصل وفد الميليشيات، ظهرا، وسيتم بعد ذلك عقد الاجتماع في المياه الدولية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: الكويت تسلم الخلية الإخوانية لمصر

تصدر قرار الكويت تسليم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان إلى السلطات المصرية، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر كويتية مطلعة أعلنت أن عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان، الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، أول من أمس، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، وفقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
منظومة إس 400 -مقاتلة إف 35

شحنة ثانية من صواريخ إس 400 تصل تركيا

أعلنت تقارير إعلامية أمريكية، صادرة اليوم السبت، عن أن شحنة ثانية من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400 وصلت، صباح اليوم السبت، إلى قاعدة مورتد الجوية التركية. ووصلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا، أمس الجمعة، وبعدها بساعات أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تسلمت الأجزاء الأولى من صفقة إس 400 رسميا. وشهدت العلاقات التركية الأمريكية، توترا على خلفية إصرار الجانب التركي على شراء المنظومة الروسية الاعتراضية.
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