صحف الإمارات: مفاوضات الحديدة بعرض البحر بسبب الحوثي

الصحف أشارت إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال في كلمة أذاعها التليفزيون الرسمي، أمس الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لكن بشروط

تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت الدعوة الأوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "واشنطن تبحث معاقبة تركيا بسبب إس-400"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيجاد حل وسط، لتجنيب بلاده العقوبات، جراء تسلمها منظومة "إس-400" الروسية، معتبراً أن الاتفاق كان ضرورة.

يأتي ذلك في وقت تسلم أنقرة المنظومة الروسية، مع وصول ثلاث طائرات محملة بالمعدات إلى قاعدة مرتد الجوية، بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن اتفقت على حزمة عقوبات وتعتزم الإعلان عنها في غضون أيام، موضحين أن القرار بانتظار "توقيع الرئيس". وأوضحت صحيفة "البيان" أن حزمة عقوبات أمريكية ضد تركيا رداً على

يأتي ذلك في وقت تسلم أنقرة المنظومة الروسية، مع وصول ثلاث طائرات محملة بالمعدات إلى قاعدة مرتد الجوية، بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن اتفقت على حزمة عقوبات وتعتزم الإعلان عنها في غضون أيام، موضحين أن القرار بانتظار "توقيع الرئيس".

وأوضحت صحيفة "البيان" أن حزمة عقوبات أمريكية ضد تركيا رداً على شراء منظومة "إس-400" تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ما زال نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يراهن على ترامب لرفض فرض العقوبات التي يتوقع خبراء أن يكون تأثيرها محدودا على الليرة التركية التي تواجه صعوبات.

وبالانتقال إلى الملف النووي والأزمة بين واشنطن وطهران، أفادت "الخليج" بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في كلمة أذاعها التليفزيون الرسمي، أمس الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشروط.

وتناولت صحيفة "الاتحاد" دعوة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني العام 2015، في بيان مشترك الأحد، إلى "وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار" في هذا الملف، مؤكدة دعم الاتفاق النووي، ولكن "استمراره يبقى رهناً بوفاء إيران الكامل بالتزاماتها"، لافتة إلى "ضرورة أن تصدر من جميع الأطراف مؤشرات إلى حسن النية".

وحول تطورات الأوضاع في السودان ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أشارت إلى أن لجانها الفنية أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة، لخصتها في وثيقتي الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري، موضحة أن هناك العديد من الملاحظات على مسودة الإعلان الدستوري التي تخضع للدراسة، وتم نقل النقاط العالقة إلى وفدي التفاوض لحسمها.

فيما كشفت "الاتحاد" عن تخلّف وفد قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان عن الحضور إلى جلسة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي التي كانت مقررة أمس، ما يعني تأجيلها للمرة الثانية بعدما كانت تأجلت من السبت إلى الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، المقرر انعقادها أمس بفندق كورنثيا، فشلت في الانعقاد للمرة الثانية، بعدما تخلف وفد الحرية والتغيير عن الحضور إلى مقر التفاوض.

وبالانتقال إلى اليمن وتحت عنوان "عراقيل الحوثي تجبر لجنة الحديدة على الاجتماع في البحر"، أشارت "الخليج" إلى تأخر وصول وفد ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى اجتماع لجنة التنسيق الثلاثية المشتركة الذي انعقد أمس الأحد، على ظهر سفينة أممية في عرض البحر بالمياه المفتوحة بالبحر الأحمر قبالة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول موالٍ للحكومة، إن الوفد الحكومي وصل إلى سفينة أممية، لعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي ووفد الحوثيين والوفد الأممي، لاستكمال مباحثات ملف إعادة الانتشار.

من جانبه، قال معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، إن اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار على ظهر سفينة في عرض البحر، يأتي بعد إغلاق الميليشيات الحوثية مداخل مدينة الحديدة، وتقييد حركة رئيس اللجنة والبعثة الدولية.

"الاتحاد" تناولت تحذير الحكومة اليمنية من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن جراء تسرب كميات كبيرة من النفط الخام من خزان في مدينة الحديدة غرب البلاد، وسط رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح للفرق الفنية الوصول للخزان وإصلاح الأعطال.

وأوضحت الحكومة أن الحياة البحرية في اليمن والدول المقابلة المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، معرضة لخطر كبير في حال وقوع كارثة بيئية في ظل استمرار تسرب النفط من خزان «صافر» العائم في ميناء رأس عيسى، مؤكدة أنها خاطبت الأمم المتحدة مراراً لممارسة الضغط على جماعة الحوثي للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة للخزان.

وحول الأوضاع الميدانية ذكرت "البيان" أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في هجمات فاشلة استهدفت مواقع قوات الشرعية في محافظتي الضالع والجوف، في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس المركز الإعلامي بالجيش اليمني المقدم صالح القطيبي، أن الجيش الوطني حقق مكاسب كبيرة على الميليشيا، مؤكدا تحرير أكثر من 150 كيلومترا باتجاه صنعاء.

وتحت عنوان "ستة قتلى بقصف على حلب واستهداف خط للغاز وسط سوريا"، كشفت "الخليج" عن مقتل ستة مدنيين أمس الأحد، جراء قذائف أطلقتها فصائل مسلحة متشددة على مدينة حلب في شمالي سوريا، فيما أعلن المرصد السوري، خروج 20 مستشفى ومركزاً طبياً عن الخدمة منذ التصعيد الأخير والمتواصل الذي بدأ مع نهاية شهر أبريل الماضي على ريفي إدلب وحماة، في وقت توقف أحد خطوط نقل الغاز الممتد من حقل الشاعر في البادية السورية في وسط البلاد عن العمل نتيجة اعتداء «إرهابي»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية في خبر عاجل استشهاد ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين، جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على حيّي حلب الجديدة ومنيان في مدينة حلب، وطالت إحدى القذائف، حسب المصدر نفسه، مبنى القصر البلدي في المدينة، التي تسيطر القوات الحكومية عليها بالكامل منذ نهاية عام 2016.