رسالة قوية من أسطورة مانشستر يونايتد السابق لبوجبا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

بول بوجبا

قال برايان روبسون، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، إن على الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط الشياطين الحمر، أن ينأى بنفسه عن التكهنات المثارة حول اقترابه من إنهاء فترة غير موفقة في أولد ترافورد، مشيرا إلى أنه يجب أن يركز على التدريبات التي تسبق الموسم حتى الوصول إلى قرار بشأن مستقبله. وأبلغ مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا صحيفة التايمز مؤخرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ينوي مغادرة النادي، بينما قال اللاعب في طوكيو الشهر الماضي إنه يرى أن الوقت ربما يكون قد حان لخوض تحد جديد في مكان آخر.

وقال روبسون القائد السابق ليونايتد والذي أمضى 13 عاما في النادي لشبكة سكاي سبورتس: "هناك الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام حول بول، إنه نجم كبير، أنت لاعب في يونايتد ومرتبط معه بعقد لذا فإن عليك أن تعطي كل شيء للنادي والفريق والجماهير". وتابع برايان روبسون: "يجب عليك أن تتحلى بالتواضع وتخوض فترة

وقال روبسون القائد السابق ليونايتد والذي أمضى 13 عاما في النادي لشبكة سكاي سبورتس: "هناك الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام حول بول، إنه نجم كبير، أنت لاعب في يونايتد ومرتبط معه بعقد لذا فإن عليك أن تعطي كل شيء للنادي والفريق والجماهير".



وتابع برايان روبسون: "يجب عليك أن تتحلى بالتواضع وتخوض فترة الإعداد التي تسبق الموسم على أفضل نحو ممكن وهو ما اعتقد أنه يقوم به وفقا لما أراه في الحصص التدريبية، إذا حدث شيء ما ويريد النادي إتمامه أو لم يحدث أي شيء لذا فإن عليك أن تتأقلم معه".



وقدم بوجبا، الذي انتقل ليونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في 2016 في صفقة قياسية وقتها بلغت قيمتها 89.3 مليون جنيه استرليني (112.23 مليون دولار)، عروضا غير متسقة على الرغم من تسجيله 31 هدفا في 142 مباراة في كافة المسابقات.

