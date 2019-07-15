جريمة

القبض على مسجل خطر و3 مشتبهين بهم في الطالبية

تحرير:محمد الشاملي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.  في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط 3 قطع سلاح ناري وأبيض وقضيتي اتجار في المخدرات والتحفظ على مسجل خطر
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

بينهم 7 أطفال.. ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث قنا

باشرت النيابة العامة في قنا التحقيق في ملابسات حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي، اليوم الاثنين، الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثامين الضحايا وموقع الحادث للوقوف على الأسباب والملابسات بينما انتقل فريق آخر من النيابة إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين. تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بـ"الصحراوي الشرقي".
انفجار

مصرع 3 وإصابة 2 في انفجار داخل غرفة حراسة بأكتوبر

الثانية بعد منتصف الليل، هدوء يطبق على المدينة السكنية المتاخمة للظهير الصحراوي حيث "6 أكتوبر"، يقطع صوت عجلات السيارات حالة الصمت على فترات، إلا أن ثمة دوي انفجار أثار حالة من الفزع لدى سكان المنطقة القريبة من مواقع تحت الإنشاء، صوت سارينة سيارات الشرطة وعربات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حظيت باهتمام الأهالي الذين أسرع بعضهم لاكتشاف مصدر صوت الانفجار، وجاءت اللقطات الأولى بمثابة كارثة، إذ عُثر على 3 جثث وشخصين اثنين انهار عليهم سقف غرفة.
ثانوية-عامة‎ (4)

ضبط مدرس أوهم الطلاب بتغيير نتائجهم في «الكنترول»

تمكن رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد النادي، من ضبط مدرس منتدب بوحدة كنترول الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، مقيم بدائرة المركز، على خلفية اتهامه بالتحصل على مبالغ مالية من اثني عشر طالبًا بالصف الثالث الثانوي، مقابل التلاعب في درجاتهم ومساعدتهم في الحصول على نتائج مرتفعة، بينما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
زبالة-قمامة

كشف غموض سرقة صناديق القمامة في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة صناديق القمامة المعدنية في شبرا الخيمة، ما تسبب في انتشار القمامة بالشوارع، حيث تبين أن وراء ارتكاب واقعة السرقة مشرف نظافة بحي شرق شبرا، قام باستئجار كلارك وسائقه لرفع الصناديق من الشوارع والاستيلاء عليها ليبيعها خردة، وتم القبض عليه وعلى السائق والتحفظ على الكلارك وسيارة نقل. وأرشد المتهم الأول عن مكان تخزين الصناديق المستولى عليها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن الجيزة يضبط 35 مشتبها فيه بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما. وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط، وإحالتها إلى النيابات المختصة.
إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (5)

شرطة المرافق تتصدى لإشغالات عثمان محرم في الطالبية

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على 31 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (10)

أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة تعديات «عثمان محرم»

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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