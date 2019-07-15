القبض على مسجل خطر و3 مشتبهين بهم في الطالبية

تحرير:محمد الشاملي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

حملة أمنية

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. في مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط 3 قطع سلاح ناري وأبيض وقضيتي اتجار في المخدرات والتحفظ على مسجل خطر