جريزمان: لا حاجة للاعتذار وهذا هو هدفي

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

أنطوان جريزمان

يرى لاعب برشلونة الجديد أنطوان جريزمان، أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار لجماهير البارسا، وذلك على الرغم من ظهوره في فيلم وثائقي العام الماضي، أعلن من خلاله استمراره مع أتلتيكو مدريد ورفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني، وعن هذا الأمر قال الفرنسي: "بالنظر إلى الفيلم الوثائقي، إذا كان يتوجب عليَّ الاعتذار، فسأفعل ذلك على أرض الملعب، فهذا هو المكان الذي أجيد التحدث فيه"، وحصل جريزمان على الرقم 17 في المؤتمر الخاص بتقديمه أمس، والذي حرص خلاله على توجيه الشكر لكل من عمل معهم في السابق.

وأضاف جريزمان: "أرغب في شكر ريال سوسيداد الذي منحني أول عقد احترافي في مسيرتي، وأشكر إينريكي سيريزو ودييجو سيميوني وأتلتيكو مدريد، وكل زملائي في هذا الفريق الذين ساعدوني للوصول إلى اللاعب الذي أنا عليه الآن". وتابع: "من الصعب دائمًا ترك منزلك الذي تشعر فيه بالراحة، ولكني قدمت كل شيء لأتلتيكو، والآن

وأضاف جريزمان: "أرغب في شكر ريال سوسيداد الذي منحني أول عقد احترافي في مسيرتي، وأشكر إينريكي سيريزو ودييجو سيميوني وأتلتيكو مدريد، وكل زملائي في هذا الفريق الذين ساعدوني للوصول إلى اللاعب الذي أنا عليه الآن".



وتابع: "من الصعب دائمًا ترك منزلك الذي تشعر فيه بالراحة، ولكني قدمت كل شيء لأتلتيكو، والآن أرغب في شكر برشلونة على تلك الفرصة، أتقبل التحدي وأشعر بالإثارة للعب هنا".



وواصل: "أشعر بسعادة كبيرة لفرصة اللعب إلى جوار ميسي، سيكون ذلك رائعًا، كل اللاعبين في البارسا مهمون للغاية، نرغب في امتلاك أفضل اللاعبين في العالم ومنافسة بعضنا بعضا، كوتينو يملك مقومات خاصة، وآرثر يرى الملعب بصورة مميزة، كل اللاعبين جيدون".



واختتم: "هذا تحدّ جديد لي، وأرغب في أن أكون لاعبا كبيرا، والفوز بكل شيء من الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا".