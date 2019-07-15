مانشستر يونايتد يقترب من ضرب الرقم القياسي لفان ديك

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

فيرجيل فان ديك

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن نادي مانشستر يونايتد حسم صفقة ضم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأضافت أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم ماجواير. وأشارت "ذا صن" إلى أن مانشستر يونايتد سيدفع 60 مليون إسترليني مقدمًا للصفقة، بالإضافة إلى 20 مليونا إضافات، وأوضحت أن ماجواير سيصبح أغلى مدافع في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني.

وأفادت "ذا صن" أن هاري ماجواير صاحب الـ26 عامًا، سيغادر إلى مدينة مانشستر خلال ساعات، من أجل إجراء الكشف الطبي في قلعة أولد ترافورد، اليوم الإثنين. وخاض هاري ماجواير 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعد عنصرا أساسيا في تشكيلة

وأفادت "ذا صن" أن هاري ماجواير صاحب الـ26 عامًا، سيغادر إلى مدينة مانشستر خلال ساعات، من أجل إجراء الكشف الطبي في قلعة أولد ترافورد، اليوم الإثنين.



وخاض هاري ماجواير 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعد عنصرا أساسيا في تشكيلة منتخب إنجلترا، تحت قيادة جاريث ساوثجيت، وتمكن مع منتخب الأسود الثلاثة من الفوز بالمركز الرابع في كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، وتوجت بها فرنسا.



وسيستهل مانشستر يونايتد، الذي أنهى في المركز السادس الموسم الماضي، مشواره في الدوري الممتاز الموسم المقبل بمواجهة تشيلسي في أولد ترافورد في 11 أغسطس المقبل.

