رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من ضرب الرقم القياسي لفان ديك

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
فيرجيل فان ديك
فيرجيل فان ديك
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن نادي مانشستر يونايتد حسم صفقة ضم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأضافت أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم ماجواير. وأشارت "ذا صن" إلى أن مانشستر يونايتد سيدفع 60 مليون إسترليني مقدمًا للصفقة، بالإضافة إلى 20 مليونا إضافات، وأوضحت أن ماجواير سيصبح أغلى مدافع في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني.
وأفادت "ذا صن" أن هاري ماجواير صاحب الـ26 عامًا، سيغادر إلى مدينة مانشستر خلال ساعات، من أجل إجراء الكشف الطبي في قلعة أولد ترافورد، اليوم الإثنين. وخاض هاري ماجواير 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعد عنصرا أساسيا في تشكيلة
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منتخب الجزائر

«سحر محرز الفرعوني» يهيمن على عناوين صحف الجزائر

تغنت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الإثنين، بما وصفته بـ"الإنجاز البطولي" للمنتخب الجزائري الذي تأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه المثير على نيجيريا. وأشادت الصحف بشكل كبير باللاعب رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل الهدف الحاسم للمنتخب الجزائري في الثواني الأخيرة للمباراة، وقد تصدرت صورته واجهة أغلب الصحف. ونشرت صحيفة "كومبيتيسيون" عنوانا بالإنجليزية "سحر محرز"، كما نقلت تصريحا للاعب قال فيه إنه كان يعلم أين سيضع الكرة، في إشارة إلى طريقة تسجيله للهدف الثاني، والذي جاء من ضربة حرة.
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أندية الليجا تكتسح الميركاتو.. وغياب إنجليزي

لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في موسم الانتقالات الصيفية، ولكن حتى الآن تسيطر الإسبانية بشدة على الميركاتو، فكما كان متوقعًا، أنفق ريال مدريد حتى الآن الكثير من الأموال على التدعيمات لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، كما أنفق برشلونة وأتلتيكو مدريد الكثير من الأموال، ليتفوق هذا الثلاثي على أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وتعاقد البارسا مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، أما أتلتيكو فتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو، ليصبح رابع أغلى صفقة في التاريخ.
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جريزمان: لا حاجة للاعتذار وهذا هو هدفي

يرى لاعب برشلونة الجديد أنطوان جريزمان، أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار لجماهير البارسا، وذلك على الرغم من ظهوره في فيلم وثائقي العام الماضي، أعلن من خلاله استمراره مع أتلتيكو مدريد ورفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني، وعن هذا الأمر قال الفرنسي: "بالنظر إلى الفيلم الوثائقي، إذا كان يتوجب عليَّ الاعتذار، فسأفعل ذلك على أرض الملعب، فهذا هو المكان الذي أجيد التحدث فيه"، وحصل جريزمان على الرقم 17 في المؤتمر الخاص بتقديمه أمس، والذي حرص خلاله على توجيه الشكر لكل من عمل معهم في السابق.
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مايك -فيلان - سولسكاير

سولسكاير يحدد بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد بات قريبًا من فتح الباب أمام رحيل بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن بوجبا لا يريد خوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد، وسيتقدم بطلب رسمي للرحيل، إذا لم يوافق المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على خروجه من أولد ترافورد.
صلاح-وماني‎

نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
فرحة فينالدوم لاعب ليفربول (2)

فينالدوم: تطورنا كثيرًا.. وفان ديك نادرًا ما يخطئ

كشف جيني فينالدوم، لاعب ليفربول، عن أن قدرة الفريق على الفوز بالمباريات التي لم يقدم فيها وزملاؤه أفضل أداء لهم خلال الموسم المنصرم تعكس مدى تطور الفريق تحت إمرة يورجين كلوب، وقال فينالدوم: "لقد تطورنا كثيرا، ليس فقط على صعيد النتائج، بل على صعيد الأداء في الملعب أيضا، فقد أصبح أداؤنا أكثر نضجا مع مرور الوقت، إذ بدأنا الموسم بشكل رائع واستطعنا الفوز بالعديد من المباريات الصعبة التي كان من الصعب علينا الفوز بها في الماضي لو لم نظهر بالمستوى المطلوب. في الموسم الماضي كان الأمر مختلفا فقد تعلمنا الكثير وأصبح كل اللاعبين أفضل مما كانوا عليه".
فان-ديك (1)

فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".
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