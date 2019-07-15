رياضة

أندية الليجا تكتسح الميركاتو.. وغياب إنجليزي

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في موسم الانتقالات الصيفية، ولكن حتى الآن تسيطر الإسبانية بشدة على الميركاتو، فكما كان متوقعًا، أنفق ريال مدريد حتى الآن الكثير من الأموال على التدعيمات لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، كما أنفق برشلونة وأتلتيكو مدريد الكثير من الأموال، ليتفوق هذا الثلاثي على أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وتعاقد البارسا مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، أما أتلتيكو فتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو، ليصبح رابع أغلى صفقة في التاريخ.
ويتصدر ريال مدريد القائمة بإنفاقه 303 ملايين يورو، مقابل 235 يورو لبرشلونة في المركز الثاني و207 ملايين يورو لأتلتيكو مدريد في المركز الثالث. واحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع بإنفاقه 127.5 مليون يورو، في الوقت الذي وُجد فيه بايرن ميونيخ في المركز الخامس بـ118 مليون يورو. أما إشبيلية فيوجد في المركز
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منتخب الجزائر

«سحر محرز الفرعوني» يهيمن على عناوين صحف الجزائر

تغنت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الإثنين، بما وصفته بـ"الإنجاز البطولي" للمنتخب الجزائري الذي تأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه المثير على نيجيريا. وأشادت الصحف بشكل كبير باللاعب رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل الهدف الحاسم للمنتخب الجزائري في الثواني الأخيرة للمباراة، وقد تصدرت صورته واجهة أغلب الصحف. ونشرت صحيفة "كومبيتيسيون" عنوانا بالإنجليزية "سحر محرز"، كما نقلت تصريحا للاعب قال فيه إنه كان يعلم أين سيضع الكرة، في إشارة إلى طريقة تسجيله للهدف الثاني، والذي جاء من ضربة حرة.
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مانشستر يونايتد يقترب من ضرب الرقم القياسي لفان ديك

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن نادي مانشستر يونايتد حسم صفقة ضم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأضافت أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم ماجواير. وأشارت "ذا صن" إلى أن مانشستر يونايتد سيدفع 60 مليون إسترليني مقدمًا للصفقة، بالإضافة إلى 20 مليونا إضافات، وأوضحت أن ماجواير سيصبح أغلى مدافع في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني.
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جريزمان: لا حاجة للاعتذار وهذا هو هدفي

يرى لاعب برشلونة الجديد أنطوان جريزمان، أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار لجماهير البارسا، وذلك على الرغم من ظهوره في فيلم وثائقي العام الماضي، أعلن من خلاله استمراره مع أتلتيكو مدريد ورفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني، وعن هذا الأمر قال الفرنسي: "بالنظر إلى الفيلم الوثائقي، إذا كان يتوجب عليَّ الاعتذار، فسأفعل ذلك على أرض الملعب، فهذا هو المكان الذي أجيد التحدث فيه"، وحصل جريزمان على الرقم 17 في المؤتمر الخاص بتقديمه أمس، والذي حرص خلاله على توجيه الشكر لكل من عمل معهم في السابق.
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نيمار

فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

رد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيان عبر موقعه الرسمي على تغيب البرازيلى نيماردا سيلفا مهاجم الفريق عن معسكر التدريبات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية للموسم المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن اللاعب البرازيلى قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت التقارير الصحفية، أن صاحب الـ27 عاما رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي الذى بدأ اليوم الإثنين.
نيمار

رئيس برشلونة: قضية نيمار انتهت..ونتواصل مع جريزمان

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسبانى، إن إدارة النادي تعلم رغبة البرازيلي نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن في الوقت ذاته ندرك أن النادي الفرنسي لا يريد رحيله، وأكد أن استقالة جوردي ميستري نائب رئيس النادي ليست لها علاقة بعودة نيمار . وأضاف رئيس النادى الكتالونى في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”نحن نعلم أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان، لكننا نعلم أيضًا أن إدارة باريس سان جيرمان لا يريد منه المغادرة، لذلك قضية نيمار انتهت ".
نيمار

برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
برشلونة-ريال-مدريد (1)

تعرف على موعد كلاسيكو الليجا في الموسم الجديد

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 أغسطس المقبل، بينما ستختتم يوم 24 مايو 2020. وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، فيما جاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.
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