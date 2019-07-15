أندية الليجا تكتسح الميركاتو.. وغياب إنجليزي

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

أنطوان جريزمان

لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في موسم الانتقالات الصيفية، ولكن حتى الآن تسيطر الإسبانية بشدة على الميركاتو، فكما كان متوقعًا، أنفق ريال مدريد حتى الآن الكثير من الأموال على التدعيمات لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، كما أنفق برشلونة وأتلتيكو مدريد الكثير من الأموال، ليتفوق هذا الثلاثي على أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وتعاقد البارسا مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، أما أتلتيكو فتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو، ليصبح رابع أغلى صفقة في التاريخ.

ويتصدر ريال مدريد القائمة بإنفاقه 303 ملايين يورو، مقابل 235 يورو لبرشلونة في المركز الثاني و207 ملايين يورو لأتلتيكو مدريد في المركز الثالث. واحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع بإنفاقه 127.5 مليون يورو، في الوقت الذي وُجد فيه بايرن ميونيخ في المركز الخامس بـ118 مليون يورو. أما إشبيلية فيوجد في المركز

ويتصدر ريال مدريد القائمة بإنفاقه 303 ملايين يورو، مقابل 235 يورو لبرشلونة في المركز الثاني و207 ملايين يورو لأتلتيكو مدريد في المركز الثالث.



واحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع بإنفاقه 127.5 مليون يورو، في الوقت الذي وُجد فيه بايرن ميونيخ في المركز الخامس بـ118 مليون يورو.



أما إشبيلية فيوجد في المركز السادس بـ111.5 مليون يورو، واحتل روما المركز السابع بـ95 مليون يورو، وأستون فيلا في المركز الثامن بـ93.1 مليون يورو.



ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع بـ90 مليون يورو، وأخيرًا إنتر بـ85.5 مليون يورو.

يذكر أن أندية الدوري الإنجليزي لم تدخل بقوة بعد، ومن المنتظر أن يرحل مدافع ليستر سيتي، هاري ماجوير، بمبلغ يصل إلى 85 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد، كما لم يتم حسم مصير النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان بعد.