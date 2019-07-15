«سحر محرز الفرعوني» يهيمن على عناوين صحف الجزائر

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

رياض محرز

تغنت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الإثنين، بما وصفته بـ"الإنجاز البطولي" للمنتخب الجزائري الذي تأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه المثير على نيجيريا. وأشادت الصحف بشكل كبير باللاعب رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل الهدف الحاسم للمنتخب الجزائري في الثواني الأخيرة للمباراة، وقد تصدرت صورته واجهة أغلب الصحف. ونشرت صحيفة "كومبيتيسيون" عنوانا بالإنجليزية "سحر محرز"، كما نقلت تصريحا للاعب قال فيه إنه كان يعلم أين سيضع الكرة، في إشارة إلى طريقة تسجيله للهدف الثاني، والذي جاء من ضربة حرة.

ووصفت صحيفة "لوسوار دالجيري"، محرز بـ"الفرعوني"، بينما اعتبرت صحيفة الوطن، ما تحقق "إنجازا بطوليا"، وذكرت صحيفة البلاد "يفعلها الأبطال"، متحدثة عن ليلة سعيدة عاشتها الجزائر بعد الفوز على نيجيريا. وكتبت "الشروق" عنوانا عريضا "مبروك"، كما أكدت صحيفة "الخبر" أن "الشعب يريد كأس إفريقيا"، وكتبت صحيفة ليبرتي

ووصفت صحيفة "لوسوار دالجيري"، محرز بـ"الفرعوني"، بينما اعتبرت صحيفة الوطن، ما تحقق "إنجازا بطوليا"، وذكرت صحيفة البلاد "يفعلها الأبطال"، متحدثة عن ليلة سعيدة عاشتها الجزائر بعد الفوز على نيجيريا.



وكتبت "الشروق" عنوانا عريضا "مبروك"، كما أكدت صحيفة "الخبر" أن "الشعب يريد كأس إفريقيا"، وكتبت صحيفة ليبرتي "الخضر في النهائي بعد 29 عاما"، وتوقعت صحيفة "المجاهد"، تتويج منتخب بلادها باللقب القاري على حساب السنغال.



وفاز منتخب الجزائر على نيجيريا 2/1، على إستاد القاهرة الدولي، وتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، ليضرب منتخب الجزائر موعدا في النهائي أمام منتخب السنغال، في مواجهة مكررة من دور المجموعات.



وسجل هدفي الجزائر، المدافع النيجيري ويليام إيكونج في مرماه عن طريق الخطأ ورياض محرز، بينما أحرز لنيجيريا أوديون إيجالو.

