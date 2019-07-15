رياضة

«سحر محرز الفرعوني» يهيمن على عناوين صحف الجزائر

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
رياض محرز
رياض محرز
تغنت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الإثنين، بما وصفته بـ"الإنجاز البطولي" للمنتخب الجزائري الذي تأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه المثير على نيجيريا. وأشادت الصحف بشكل كبير باللاعب رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل الهدف الحاسم للمنتخب الجزائري في الثواني الأخيرة للمباراة، وقد تصدرت صورته واجهة أغلب الصحف. ونشرت صحيفة "كومبيتيسيون" عنوانا بالإنجليزية "سحر محرز"، كما نقلت تصريحا للاعب قال فيه إنه كان يعلم أين سيضع الكرة، في إشارة إلى طريقة تسجيله للهدف الثاني، والذي جاء من ضربة حرة.
ووصفت صحيفة "لوسوار دالجيري"، محرز بـ"الفرعوني"، بينما اعتبرت صحيفة الوطن، ما تحقق "إنجازا بطوليا"، وذكرت صحيفة البلاد "يفعلها الأبطال"، متحدثة عن ليلة سعيدة عاشتها الجزائر بعد الفوز على نيجيريا. وكتبت "الشروق" عنوانا عريضا "مبروك"، كما أكدت صحيفة "الخبر" أن "الشعب يريد كأس إفريقيا"، وكتبت صحيفة ليبرتي
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جريزمان‎ (1)

أندية الليجا تكتسح الميركاتو.. وغياب إنجليزي

لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في موسم الانتقالات الصيفية، ولكن حتى الآن تسيطر الإسبانية بشدة على الميركاتو، فكما كان متوقعًا، أنفق ريال مدريد حتى الآن الكثير من الأموال على التدعيمات لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، كما أنفق برشلونة وأتلتيكو مدريد الكثير من الأموال، ليتفوق هذا الثلاثي على أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وتعاقد البارسا مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، أما أتلتيكو فتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو، ليصبح رابع أغلى صفقة في التاريخ.
فان-ديك (1)

مانشستر يونايتد يقترب من ضرب الرقم القياسي لفان ديك

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن نادي مانشستر يونايتد حسم صفقة ضم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأضافت أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم ماجواير. وأشارت "ذا صن" إلى أن مانشستر يونايتد سيدفع 60 مليون إسترليني مقدمًا للصفقة، بالإضافة إلى 20 مليونا إضافات، وأوضحت أن ماجواير سيصبح أغلى مدافع في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني.
جريزمان‎ (2)

جريزمان: لا حاجة للاعتذار وهذا هو هدفي

يرى لاعب برشلونة الجديد أنطوان جريزمان، أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار لجماهير البارسا، وذلك على الرغم من ظهوره في فيلم وثائقي العام الماضي، أعلن من خلاله استمراره مع أتلتيكو مدريد ورفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني، وعن هذا الأمر قال الفرنسي: "بالنظر إلى الفيلم الوثائقي، إذا كان يتوجب عليَّ الاعتذار، فسأفعل ذلك على أرض الملعب، فهذا هو المكان الذي أجيد التحدث فيه"، وحصل جريزمان على الرقم 17 في المؤتمر الخاص بتقديمه أمس، والذي حرص خلاله على توجيه الشكر لكل من عمل معهم في السابق.
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الجزائر-وغينيا (9)

الجزائر تبحث عن الثأر أمام كوت ديفوار في كان 2019

يتطلع المنتخب الجزائري لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتأهل إلى الدور قبل النهائي في المسابقة القارية، حينما يلتقي اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، مع كوت ديفوار في دور الثمانية على ملعب السويس الجديد، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز نيجيريا في نصف النهائي. وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثاني.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (3)

نجم الجزائر: خروج المغرب من كأس الأمم جرس إنذار

أبرز يوسف عطال، ظهير أيمن منتخب الجزائر، صعوبة مباراة غينيا المقررة غدًا الأحد، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، كما أكد عطال أن المنتخب الجزائري قادر على عبور عقبة غينيا، بشرط التعامل بحذر مع اللقاء. وقال عطال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "غينيا ليست منتخبا صغيرا بل تملك لاعبين مميزين، ولديهم قدرات كبيرة، لكننا سنسعى للفوز والتأهل". وأشار الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر إلى أنه لم يتابع مباراة المغرب وبنين أمس، سوى لفترة بسيطة، معتبرًا أن هزيمة أسود الأطلس في ثمن النهائي، تعطي "جرس إنذار للجميع".
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نيجيريا تبحث عن الترويض المعتاد لأسود الكاميرون

يحتضن ملعب الإسكندرية أولى مباريات اليوم السبت في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 والتي تحتضنها مصر، وذلك عندما يواجه حامل اللقب الكاميرون نظيره نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت الكاميرون إلى هذا الدور، بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو 2-0 والتعادل مع كل من غانا وبنين بدون أهداف، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على كل من بوروندي وغينيا بهدف نظيف، والخسارة أمام مدغشقر بنتيجة 2-0.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
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