كشف غموض سرقة صناديق القمامة في شبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

قمامة- أرشيفية

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة صناديق القمامة المعدنية في شبرا الخيمة، ما تسبب في انتشار القمامة بالشوارع، حيث تبين أن وراء ارتكاب واقعة السرقة مشرف نظافة بحي شرق شبرا، قام باستئجار كلارك وسائقه لرفع الصناديق من الشوارع والاستيلاء عليها ليبيعها خردة، وتم القبض عليه وعلى السائق والتحفظ على الكلارك وسيارة نقل. وأرشد المتهم الأول عن مكان تخزين الصناديق المستولى عليها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي باستيلاء أحد الأشخاص على صناديق تجميع القمامة الموجودة بشارع ترعة الشابورى بالكابلات دائرة القسم. تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فكلف بسرعة القبض على المتهمين وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ت.ا.ا - 36 سنة،