مرافق الجيزة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر

تحرير:محمد الشاملي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

حملة لإزالة الإشغالات

مرافق الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، شنت حملات مكبرة لرفع الإشغالات من المناطق المختلفة بمديرية أمن الجيزة، لتسهيل عملية السير، والتخلص من الإشغالات برفعها من الطرقات العامة، وتطهير الميادين من المعوقات، وكذا تم خلال الحملة إغلاق عدد من الكافيتريات المخالفة وضبط مجموعة من الباعة المتجولين وحائزي الأسلحة البيضاء، بينما تم القبض على تجار مخدرات وتحصيل غرامات، وتسجيل مخالفتي ترخيص وأسطوانات غاز، وشمسيات وثلاجات وإستاندات، وجارٍ العرض على النيابة.

وداهمت الشرطة شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية في قطاع غرب الجيزة، بمشاركة عدد من الإدارات، منها مباحث الجيزة وشرطة المرافق وقوات الحماية المدنية. وتم تمشيط الشارع وفحص عدد من المشتبه فيهم، وجرى القبض على مسجلين خطرين اثنين، وضبط دراجتين بخاريتين، و3 أسلحة، ورفع 200 حالة تعدٍّ على الطريق